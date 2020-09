Swim England Annuncia Il Meeting Virtuale “Level X” A Metà Ottobre

Swim England ha annunciato che spera di lanciare “Level X” – una gara di nuoto virtuale – a metà ottobre. Ulteriori dettagli saranno resi noti a breve nell’ambito di un più ampio annuncio di piani per consentire la ripresa delle competizioni in tutte le discipline acquatiche del paese.

Il Direttore dello Sviluppo Sportivo di Swim England, George Wood, ha parlato della competizione virtuale:

“ un evento emozionante che permetterà ai nuotatori di competere contro altri provenienti da tutto il paese, con le comodità delle sessioni di allenamento del proprio club”.

Attualmente, l’organo di governo riconosciuto degli sport acquatici in Inghilterra sta sviluppando il “Framework for Resuming Competitive Activity” (Quadro per la ripresa dell’attività agonistica). Questo protocollo delineerà I tratti delle nuove competizioni, dal livello di club fino a quello nazionale. Ad oggi in Inghilterra non c’è stata ancora la ripresa delle manifestazioni.

Sottolineando l’importanza delle competizioni come parte di ogni singolo sport, Wood ha detto:

“È importante poter consigliare ai club, alle contee e alle regioni il modo più sicuro per organizzare competizioni ed eventi”.

Garantire un ritorno sicuro e senza problemi alle competizioni sarà la priorità per ogni sport acquatico. Solo il nuoto ha potuto riprendere regolarmente gli allenamenti già da qualche settimana. La pallanuoto ha ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi solo 2 giorni fa, il 15 settembre. I Programmi ed i protocolli per il nuoto artistico sono stati presentati al Dipartimento dello Sport di Westminster. Sono attualmente in attesa di approvazione da parte del governo inglese.

Nel frattempo, i nuotatori che hanno potuto tornare ad allenarsi dovrebbero avere presto l’opportunità di gareggiare di nuovo, anche se in modo virtuale.

In Inghilterra le piscine ed i centri sportivi sono aperti dal 9 Luglio.