Sun Yang Non Parteciperà Alle Altre Due Tappe Della FINA Champions Series

11-12 Maggio 2019

Duna Arena, Budapest, Ungheria

Swimswam Italia preview

La FINA Champions Swim Series, dopo la tappa inaugurale a Guangzhou, Cina, arriva in Europa, a Budapest.

Dopo la prima tappa inaugurale della FINA Champions Swim Series a Guangzhou, Cina, la maggior parte dei nuotatori cinesi si è ritirata da almeno una delle restanti 2 tappe del circuito.

Le stelle del nuoto cinese Sun Yang e Fu Yuanhui non ci saranno nelle prossime due tappe. I loro nomi non sono nelle liste di partenza di Budapest e non ci saranno nemmeno nella tappa conclusiva di Indianapolis.

Entrambi questi atleti hanno ottenuto ottimi risultati a Guangzhou.

Sun in particolare, ha nuotato il primo tempo al mondo nei 400 metri stile libero.

In gara contro Gabriele Detti, Yang ha fermato il cronometro a 3:42.75 con un passaggio ai 200 metri di 1:51.57 (secondi 200 metri in 1:51.18). Il cinese chiudeva l’ultimo 50 a 26.34, ed è il primo in questa stagione a rompere il muro dei 3:43. Il cinese conquistava anche la gara dei 200 metri, con il tempo di 1:46.12.

Sun Yang e Fu Yuanhui hanno entrambi guadagnato nella due giorni di Guangzhou la somma di 20 mila dollari.

Fu ha vinto due gare: i 50 ed i 100 metri dorso femminili.

Nelle liste di partenza della tappa di Budapest ci sono ancora i seguenti nuotatori cinesi. Nessun atleta cinese è previsto per Indianapolis.