Siege für Heintz, Koch, Diener, Köhler, Wellbrock in Bergen

Bergen Swim Festival 2019

5. bis 7. April 2019

Bergen, Norwegen

Veranstaltungsseite

Startlisten

Ergebnisse

Live Stream

Auf der Jagd nach den Normen für die Weltmeisterschaften 2019 in Südkorea bestätigte Marco Koch einmal mehr seine bereits erreichte Qualifikation: In 2.08,72 Minuten schwamm er Saisonbestzeit und liegt nun auf Platz 5 der FINA Weltjahresbestenliste. Mit dieser Zeit konnte er in Bergen gewinnen. Knapp an der verlangten Normzeit vorbei schwamm Philip Heintz bei seinem Sieg über die 200 m Lagen in 1:59,45 Sekunden. Die Norm ist: 1:59,40 Minuten. Diese Zeit wird er in einer Woche in Stockholm erneut angreifen.

Noch nicht in Normreichweite ist Christian Diener: In 54,87 Sekunden siegte er zwar in Bergen, die Norm liegt aber bei 53,70 Sekunden. Seine Paradestrecke, die 200 m Rücken, finden heute in Bergen statt und vielleicht kann der Siebtplatzierte der Olympischen Spielen 2016 die Norm von 1:57,00 Minuten unterbieten.

Reva Foos wurde in neuer persönlicher Bestzeit von 1:58,35 Minuten Zweite über 200 m Freistil. Ebenfalls einen zweiten Platz erschwann sich Angelina Köhler in 26,60 Sekunden über 50 m Schmetterling sowie Jessica Steiger in 2:27,97 Minuten über 200 m Brust. Die 26-Jährige macht seit einiger Zeit eine interessante Entwicklung durch, schwamm sie als Brustspezialistin eine neue Bestzeit über 100 m Freistil in 54,82 Sekunden und ist damit näher an der verlangten Normzeit über die Freistilstrecke von 54,10 Sekunden als über ihre Paradedisziplin 200 m Brust. Über 200 m Brust müsste sie schneller sein als ihr aktueller deutscher Rekord von 2:25,00 Minuten, nämlich 2:24,90 Minuten. Brustschwimmer sind sehr selten schnelle Freistilschwimmer und Jessica Steiger ist im Moment die schnellste Deutsche über die 100 m Freistil.

Dritter über 50 m Schmetterling wurde Ramon Klenz in 24,39 Sekunden.

Über 200 m Lagen ist die deutsche Rekordhalterin Alexandra Wenk noch fast 3 Sekunden von der WM Norm entfernt: Sie wurde hinter Olympiasiegerin Katinka Hosszu Zweite in 2:14,86 Minuten vor Franziska Hentke in 2:15,75 Minuten.

Florian Wellbrock qualifizierte sich mit seiner Siegerzeit über 800 m Freistil von 7:49,44 Minuten auch über diese Strecke für die Weltmeisterschaften und steht an sechster Stelle im World Ranking. Sarah Köhler ist ebenfalls über die 800 m und 1500 m Freistil qualifiziert, in Bergen siegte sie in 16:07,33 Minuten und belegt im World Ranking 2019 Rang 4.

Isabel Gose konnte als Fünfte über 200 m Freistil in 2:00,36 Minuten die Normzeit für die Jugend-Europameisterschaften unterbieten.

Die weiteren Platzierungen: