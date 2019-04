DSV Normerfüller für die Weltmeisterschaften 2019 – Zwischenstand

Ende April endet der Qualifikationszeitraum für die Weltmeisterschaften in Gwangju im Juli.

Bei den Frauen konnten bisher Sarah Köhler, Laura Riedemann und Franziska Hentke die Norm erfüllen. Auch wenn die Normen im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr unerfüllbar sind, so wird es dennoch schwierig für weitere Damen, sich zu qualifizieren. In vielen Disziplinen müssten die aktuelle schnellsten Schwimmerinnen Bestzeiten erreichen, um sich zu qualifizieren. In einer Woche in Stockholm werden Annika Bruhn, Isabel Gose, Reva Foos, Celine Rieder und Jessica Steiger einen nächsten Angriff auf die Normzeiten starten. Aliena Schmidtke hingegen wird in den USA beim Pro Swim in Richmond versuchen, die Qulifikationszeit über 100 m Schmetterling zu unterbieten. Außerdem gibt es für die Schwimmerinnen und Schwimmer noch die Möglichkeit, sich für Staffeln zu empfehlen.

Bei den Männern sind bisher Marco Koch, Florian Wellbrock, Marius Kusch und David Thomasberger qualifiziert. Gute Chancen haben sicherlich noch Philip Heintz, Christian Diener, Henning Mühlleitner, Fabian Schwingenschlögl, Jacob Heidtmann oder auch die Schmetterlingsspezialisten Alexander Kunert (200 m) und Ramon Klenz (200 m) wobei mit David Thomasberger bereits ein Schwimmer für die 200 m Schmetterling qualifiziert ist.

Die DSV-WM Normzeiten und die bisherigen Normerfüller: