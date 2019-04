Philip Heintz verpasst WM Quali in Bergen um 0,05 Sekunden

Bergen Swim Festival 2019

5. bis 7. April 2019

Bergen, Norwegen

Philip Heintz hat in seiner Paradedisziplin 200 m Lagen die Normzeit für die Weltmeisterschaften in Südkorea knapp verpasst. Im Finale über 200 m Lagen schlug er als Erster in 1:59,45 Sekunden an. Für die direkte WM Qualli muss er jedoch 1:59,40 Minuten unterbieten.

Philip Heintz ist der deutsche Rekordhalter über 200 m Lagen in 1:55,76 Sekunden, diesen Rekord stellte er 2017 auf. Damit steht er in der Liste der “TOP 10 Performers of all time” auf Rang 9. Bei den Olympischen Spielen 2016 wurde er Sechster über 200 m Lagen, bei den Weltmeisterschaften 2017 in Budapest Siebter.

Heintz wird auch am nächsten Wochenende in Stockholm an den Start gehen und mit noch einer Woche Erholung erneut versuchen, die Normzeit zu unterbieten. Philip Heintz trainiert in Heidelberg bei Dr. Michael Spiekermann.

