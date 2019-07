Schwimm-WM: Vorläufe mit A. Köhler, Kusch, Schwingenschlögl, Staffeln ab 3 Uhr

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Heute Nacht geht es los: Am frühen, sehr frühen, Sonntagmorgen ab 3.00 Uhr starten die FINA Schwimmweltmeisterschaften der Beckenschwimmer in Gwangju.

Die erste deutsche Starterin ist Angelina Köhler über 100 m Schmetterling. Sie wird in Lauf 5 auf Bahn 7 starten. Köhlers Bestzeit liegt bei 57,85 Sekunden, diese Zeit schwamm sie in diesem Jahr. Der deutsche Rekord sind 57,70 Sekunden, aufgestellt von Alexandra Wenk, die an dieser Weltmeisterschaft nicht teilnimmt.

Ebenfalls über 100 m Schmetterling ist Yusra Mardini für das Flüchtlingsteam am Start. Die aus Syrien geflüchtete Schwimmerin lebt mit ihrer Familie in Berlin und trainiert auch dort. Sie startete bei den Olympischen Spielen 2016 für das internationale Flüchtlingsteam.

Nächster Deutscher ist Marius Kusch über 50 m Schmetterling im letzten Lauf auf Bahn 2, neben ihm auf Bahn 1 wird der ungarische Topstar Laszlo Cseh starten. Kusch ist über diese Strecke in diesem Jahr auf Platz 13 der Weltrangliste und hat gute Chancen ins Halbfinale einzuziehen. Allerdings ist Marius Kusch auch zur Zeit der schnellste deutsche Schwimmer über 100 m Freistil und morgen findet neben dem Halbfinale über 50 m Schmetterling auch der Endlauf über 4x100m Freistil der Männer statt.

Über 100 m Brust wird am ersten Wettkampftag Fabian Schwingenschlögl die deutschen Farben vertreten. Er hatte sich als Staffelschwimmer für die Lagenstaffel qualifiziert und startet in Lauf 7 auf Bahn 1. In den Vorläufen schwimmen jeweils bis zu 10 Athleten.

Das ZDF überträgt die Vorläufe ab 2.45 Uhr im Livestream.