Schwimm-WM: Keine Finalteilnahme für Wellbrock. Thomasberger 20. nach Vorläufen

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Zwei deutsche Starter gingen heute Morgen in den Vorläufen an den Start: David Thomasberger über 200 m Schmetterling, Florian Wellbock über 800 m Freistil. Wellbrock ist bereits Weltmeister 2019 über die 10 km im Freiwasser geworden. Trotzdem stellte sich die Frage, wie er die Umstellung in Becken schaffen kann.

David Thomasberger belegte den 20. Platz über 200 m Schmetterling in 1:57,31, 1,3 Sekunden über seiner Bestzeit, die er in diesem Jahr aufgestellt hat. Für den Einzug ins Halbfinale hätte er unter 1:57,14 schwimmen müssen.

Florian Wellbrock kam als 17. in 7:53,75 nicht ins Finale über 800 m Freistil. Der 8. schwamm eine Zeit von 7:48,12 Minuten. Das Niveau bei dieser WM ist hoch, Wellbrock schwamm in einem Vorlauf mit Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Sun Yang, an denen er sich hätte orientieren können. Vielleicht konzentriert er sich eher auf die 1500 m nach dem Wettbewerb im Freiwasser.

Heute Abend im Finale über 1500 m Freistil wird Sarah Köhler an den Start gehen.