Sarah Sjostrom Sfida Le Consuetudini E Si Allena In Acque Libere

Non capita tutti i giorni vedere nuotatori esperti delle corsie che si tuffano nelle acque libere. Ancora più raro è vedere velocisti che si allenano in uno spazio d’acqua senza corsie.

Sarah Sjostrom ha sfidato le consuetudini. La 26enne svedese, campionessa olimpica e detentrice del record mondiale, si è tuffata nelle acque del porto turistico di Skanörs Hamn.

“Sessione di sprint in mare aperto sul programma di questa mattina”.

Con queste parole la Sjostrom ha condiviso il suo allenamento fuori dal comune su Instagram.

Nel video si vede la velocista che non si lascia scoraggiare dalle onde (e dai falsi miti) e nuota felicemente in mare.

SARAH E IL LOCKDOWN

All’inizio di Maggio vi abbiamo riportato che la Svezia è tra i paesi europei più permissivi per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio da coronavirus.

Poco dopo, Sarah Sjostrom dichiarava che ha vissuto il periodo di lockdown in modo relativamente “normale”. Si sentiva pertanto fortunata rispetto ai suoi colleghi che non potevano allenarsi.

“Le restrizioni non sono state troppo gravi in Svezia. Sono molto contenta di aver potuto continuare tutto il lavoro in piscina e di potermi attenere alla mia routine. Posso immaginare che sia davvero difficile per tutti gli atleti del mondo non poter avere la normale routine”.

Sarah Sjostrom è tornata in Svezia alla fine di Marzo. Il suo gruppo di allenamento internazionale, Energy Standard, è stato costretto a lasciare la Turchia prima che venissero chiuse le frontiere.

La Nazionale svedese ha svolto alcune gare tra gli atleti di punta a porte chiuse in Aprile.

Nell’intervista rilasciataci qualche settimana fa ha dichiarato:

“Mi piace molto essere un’atleta. Penso che sia una “vita di lusso” lavorare con qualcosa in cui si è bravi. È un momento davvero emozionante per essere un nuotatore professionista”.