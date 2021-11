Sarah Sjostrom Leads All ISL Swimmers With $120k Headed into League Finale

Energy Standard’s Sarah Sjostrom has taken a commanding money lead heading into the final match of the 2021 ISL season, even without leading the money table in Match #5.

Instead, her teammate Ilya Shymanovich, after breaking a World Record, stealing a pile of money, and winning Match MVP (all without participating in the ‘Skins’ race).

In fact, Shymanovich hasn’t won a dollar of skins money this season, but still has earned the 3rd-most overall in the league this year.

In fact, Energy Standard swimmers now hold 3 of the top 4 earnings slots this season, only disrupted by Cali’s Beata Nelson, who earned the most money in the ISL regular season.

Among swimmers who will not advance to the final, the top earner is Iron’s Ranomi Kromowidjojo in 7th place with $75,550.

Playoff #6 saw a new face atop the MVP, and money, list: Matteo Rivolta of Aqua Centurions. After smashing the Italian Record in the 100 fly for a huge jackpot win, Rivolta had a number of other top-3 finishes individually in an odd meet that was without a lot of the dominant starpower that we often see at the top of MVP and money standings.

His $18,375 in Playoff #6, including the $10,000 MVP bonus, compares to the $30,000 that he won in the first six matches he raced in the season combined.

20 swimmers have earned at least $50,000 so far with one (very high dollar) match remaining. Only 21 swimmers earned at least $50,000 last season, a number that will surely be surpassed this season, with money at the top being more spread out largely thanks to fewer of the league’s top swimmers participating in every match.

Data is below:

ISL Playoff #5 Money (Top 10)

name team points indiv relay skins mvp team_bonus total stolen SHYMANOVICH Ilya ENS 83.5 $ 8,700 $ 2,425 $ – $ 10,000 $ 1,000 $ 22,125 $ 1,525 MURPHY Ryan LAC 60 $ 6,600 $ 800 $ 8,800 $ – $ 400 $ 16,600 $ 200 WILM Ingrid LAC 49 $ 4,050 $ 800 $ 9,600 $ – $ 400 $ 14,850 $ 50 SJOSTROM Sarah ENS 75 $ 9,800 $ 3,225 $ – $ – $ 1,000 $ 14,025 $ 225 TOUSSAINT Kira LON 41.5 $ 5,600 $ 1,300 $ 4,800 $ – $ 600 $ 12,300 $ – HAUGHEY Siobhan ENS 70 $ 9,550 $ 1,200 $ – $ – $ 1,000 $ 11,750 $ 750 SCOTT Duncan LON 60 $ 7,800 $ 1,475 $ – $ – $ 600 $ 9,875 $ 275 CHALMERS Kyle LON 38 $ 6,400 $ 1,475 $ – $ – $ 600 $ 8,475 $ 75 KOLESNIKOV Kliment ENS 41 $ 3,600 $ 1,400 $ 2,400 $ – $ 1,000 $ 8,400 $ –

ISL Playoff #6 Money (Top 10)

rank name team points indiv relay skins mvp team_bonus total stolen 1 RIVOLTA Matteo AQC 55 $ 5,550 $ 1,225 $ 1,200 $ 10,000 $ 400 $ 18,375 $ 375 2 GLINTA Robert IRO 46 $ 5,650 $ 400 $ 8,000 $ – $ 600 $ 14,650 $ 50 3 DAHLIA Kelsi CAC 37 $ 4,000 $ 1,200 $ 8,000 $ – $ 1,000 $ 14,200 $ – 4 RESS Justin CAC 38.5 $ 4,000 $ 1,200 $ 6,400 $ – $ 1,000 $ 12,600 $ – 5 KROMOWIDJOJO Ranomi IRO 39.5 $ 4,000 $ 500 $ 6,600 $ – $ 600 $ 11,700 $ 200 6 FLICKINGER Hali CAC 51 $ 9,800 $ 100 $ – $ – $ 1,000 $ 10,900 $ – 7 NELSON Beata CAC 47.5 $ 5,650 $ 3,200 $ – $ – $ 1,000 $ 9,850 $ 50 8 KING Lilly CAC 44 $ 6,550 $ 1,200 $ – $ – $ 1,000 $ 8,750 $ 150 9 MASSE Kylie TOR 37.5 $ 6,450 $ 1,200 $ – $ – $ – $ 7,650 $ 50 9 SEEMANOVA Barbora IRO 35 $ 6,400 $ 650 $ – $ – $ 600 $ 7,650 $ –

ISL Season-Long Earnings (By Team)

rank name team Team Matches points indiv relay skins mvp team_bonus total stolen %/match 1 Energy Standard ENS 7 3,699.20 $ 398,450 $ 142,300 $ 82,350 $ 62,000 $ 153,200 $ 838,300 $ 6,700 $ 119,757.14 2 Cali Condors CAC 7 3,625.20 $ 389,200 $ 148,650 $ 125,900 $ 24,000 $ 141,000 $ 828,750 $ 6,550 $ 118,392.86 3 London Roar LON 7 3,270.00 $ 385,250 $ 121,300 $ 66,050 $ 10,000 $ 114,400 $ 697,000 $ 650 $ 99,571.43 4 Toronto Titans TOR 7 2,968.50 $ 355,450 $ 102,400 $ 41,500 $ 8,000 $ 76,800 $ 584,150 $ (1,600) $ 83,450.00 5 LA Current LAC 7 2,899.00 $ 319,550 $ 95,600 $ 70,750 $ 10,000 $ 86,600 $ 582,500 $ (3,100) $ 83,214.29 6 Team Iron IRO 8 3,045.20 $ 320,200 $ 71,900 $ 104,100 $ 8,000 $ 47,800 $ 552,000 $ (1,200) $ 69,000.00 7 Aqua Centurions AQC 7 2,838.20 $ 304,300 $ 110,700 $ 38,750 $ 10,000 $ 60,000 $ 523,750 $ (1,650) $ 74,821.43 8 DC Trident DCT 8 2,912.20 $ 324,800 $ 70,100 $ 20,400 $ – $ 38,800 $ 454,100 $ (5,100) $ 56,762.50 9 Tokyo Frog Kings TOK 5 1,867.50 $ 215,700 $ 35,300 $ 21,000 $ 16,000 $ 11,000 $ 299,000 $ (1,800) $ 59,800.00 10 NY Breakers NYB 5 1,451.20 $ 155,400 $ 34,150 $ 10,600 $ – $ 5,400 $ 205,550 $ (2,550) $ 41,110.00

ISL Season-Long Earnings (By Individual – ALL)