Ryan Lochte admite que le falta la medalla olímpica de 2008 en los 200 espalda

En el episodio de este fin de semana de In Depth with Graham Bensinger, Ryan Lochte admitió que falta la medalla de oro que ganó en los 200 espalda en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.

Lochte le dio a Bensinger un recorrido por su casa en Gainesville, Florida, donde revisaron sus medallas de oro olímpicas. Mientras explicaba cómo ganó cada medalla, dijo que no tenía idea de dónde estaba el oro de 2008. “En realidad, falta una de 2008”, afirmó Lochte. “Y es el oro. El de 200 espalda. No sé dónde está”. Más tarde agregó: “Tengo un par de conjeturas”. Cuando Bensinger lo presionó, Lochte sugirió que podría haber sido tomado por su ex agente o por su madre. “Esas son mis conjeturas. Dijeron que no lo tenían pero que tenían que hacerlo. Esos son los únicos dos lugares en que podría haber estado “.

La gira local continuó en la habitación de su hijo Caiden, donde hay un gorro enmarcado que Pablo Morales firmó y le dio a Lochte en 1992. “Este gorro es básicamente donde quería convertirme en un olímpico y representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos”, recordó. “Recuerdo haberlo visto ganar y felicitar a todos los demás nadadores … realmente buen espíritu deportivo … y luego caminar por la piscina y firmar los gorros de las personas y tomar fotografías. Eso es un héroe. Esto es increíble. Yo pensaba, ‘Quiero ser como él'”.

Durante el transcurso de la entrevista completa, en la que abordó temas como ser engañado por el programa de CNBC de Alex Rodríguez ‘Back in the Game’, la desaparición de su relación con su madre, y otros detalles íntimos de su vida, Lochte habló sobre su relación con Michael Phelps. Afirma que disfrutaron compitiendo entre sí y que los dos competidores se mejoraron mutuamente. También habla de cuánto le gusta Phelps hoy. “Le gusta ayudar ahora. Está dando consejos. Quiere ser un modelo a seguir para todos”.

Lochte habló sobre sus hijos, Caiden y Liv (“la llamamos Sissy”) y sobre enseñar a Caiden a nadar.

Finalmente, comentó sus objetivos de cara a Tokio. “Siento que me queda más por demostrar y más obstáculos por superar que antes”.