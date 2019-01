Qualcosa Di Nuovo E’ Apparso Sui Blocchi In Lussemburgo

View this post on Instagram

Yesterday I had a really good day🙌🏼 swam pretty good and then I had dinner with my big bro 😎 and of course I must thank the Hungarian fans for coming to cheer us on once again! 400 IM 4:38 1st 200 fly 2:14 4th (swam 2:09 in the morning 🙂 100 back 1:03 8th Nagyon jó napom volt tegnap, jól ment az úszás és bátyámmal vacsoráztam 🤗 És nagyon szépen köszönjük a magyar szurkolóknak hogy iden is kijöttek! 400 vegyes 4:38 1. 200 pille 2:14 4. 100 hát 1:03 8. #ironlady #ironswim #enjoyingthejourney #euromeet