“Prima” E “Dopo”: Come Sono Cambiati I Nuotatori Nel Corso Degli Anni

Quante vote vi siete fermati davanti a foto di personaggi noti ed avete pensato “Come è cambiato…”.

Non solo i personaggi dello spettacolo cambiano nel corso degli anni.

I nuotatori raggiungono l’apice della loro carriera tra i 20 ed i 25 anni. Questo ci dà la possibilità di vederli iniziare come imberbi liceali e migliorarsi non solo in acqua, ma soprattutto nel fisico.

A dire la verità, ciò che trasforma un nuotatore è l’allenamento e la maturità. Nulla a che fare con appuntamenti dal chirurgo, sia chiaro!

Guardiamo ad esempio nuotatori come l’americano Caeleb Dressel oppure l’inglese Adam Peaty.

Ve lo ricordate Dressel qualche anno fa?

Vi rinfresco la memoria!

“Prima e Dopo”

Ecco Caeleb Dressel in una foto di questa estate. L’occasione erano i Campionati estivi americani.

Ed eccovi Dressel qualche anno fa:

L’immagine è stata scattata nel 2013, quando Dressel era una giovane promessa del nuoto.

Fisico asciutto, nessun tatuaggio e cuffia tirata quasi a coprire gli occhi. Voi lo avreste riconosciuto?

Veniamo ora ad uno dei nostri preferiti.

So che adorate tutti Adam Peaty.

L’immagine forte e sicura di sé che ci ha regalato durante l’ultima stagione è molto diversa rispetto a quella degli esordi.

Adam Peaty “allora”:

Ed Adam Peaty “ora”:

Se siete convinti che i cambiamenti ci sono soltanto per i maschi, guardate le prossime foto.

Anche le donne del nuoto cambiano tanto nel corso degli anni, come ad esempio, Katinka Hosszu.

Nella prossima foto Katinka è ripresa durante una gara in Svezia nel 2012.

Questa invece è un’immagine di Katinka degli ultimi Campionati Europei di Glasgow:

E a “casa nostra”? Federica Pellegrini nel 2013:

E Federica Pellegrini a Bolzano, due settimane fa:

Avete qualche idea da suggerire sul prossimo atleta da sottoporre al prima e dopo?

Scrivetelo nei commenti!

Now and Then – da un’idea di Loretta Race. Puoi vedere l’articolo in inglese qui