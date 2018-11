2018 FINA World Cup Me Indian Swimmers Ki Performance

2018 FINA WORLD CUP – SINGAPORE

Thursday, November 15th – Saturday, November 17th

OCBC Aquatic Centre, Singapore

SCM

Singapore Me Hue Rhe Fina Swimming World Cup 2018 Me Indian Swimmers Ki Performance Kafi Behtar Rhi. Sajan Prakash 200m Butterfly SCM Me Kuch Fraction Se Medal Nahi Jeet Sake Lekin Unhone New National Record Ke Sath Apni Race Complete Kri. Sajan Prakash Ne 200m Butterfly 1:53.47 Me Complete Krte Hue 4th Position Hasil Ki Or Isi Ke Sath India Ka Best Time Bhi Diya.

Fina Ne Singapore World Cup Ke Highlights Me Sajan Prakash Ka Ek Video Facebook Par Bhi Post Kiya Aur 200m Me India Ke Liye New Milestone Ke Bare Me Bhi Likha. Jo Ki Niche Aap Dekh Skte Hai.

Niche Indian Swimmers Ki Performance Table Di Gyi Hai:

S.N. Swimmer’s Name Event Time 1 Sajan Prakash 200m Freestyle 01:48.21 100m Individual Medley 00:56.03 50m Butterfly 00:23.83 100m Butterfly 00:52.05 200m Butterfly 01:53.47 2 Aaron Fernandes 200 m Freestyle 01:53.67 100 m Backstroke 00:59.65 400 m Freestyle 04:03.25 50 m Backstroke 00:28.13 100 m Freestyle 00:52.38 50m Butterfly 00:26.18 50 m Freestyle 00:24.00 3 Maana Patel 200 m Backstroke 02:17.44 100 m Backstroke 01:02.98 50 m Backstroke 00:29.51 50 m Freestyle 00:27.23 4 Rayna Saldanha 100 m Freestyle 00:59.56 200 m Backstroke 02:19.92 200 m Freestyle 02:08.43 100 m Backstroke 01:06.40 50 m Backstroke 00:30.32 50 m Freestyle 00:27.58 5 Kushagra Rawat 200 m Freestyle 01:51.40 1500 m Freestyle 15:17.55 400 m Freestyle 03:51.92 6 Swadesh Mondal 400 m Individual Medley 04:46.51 200 m Breaststroke 02:24.92 50 m Breaststroke 00:31.16 200 m Individual Medley 02:12.47 100 m Individual Medley 01:02.86 100 m Breaststroke 01:08.09 7 Aryan Nehra 400m Freestyle 04:00.94 1500m Freestyle 15:33.56 400m Individual Medley 04:32.73 8 Vedant Bapna 200 m Freestyle 01:59.37 100 m Backstroke 00:58.71 200 m Individual Medley 02:16.27 50 m Backstroke 00:27.57 200 m Backstroke 02:06.01 100m Freestyle 00:54.41 50 m Freestyle 00:25.20 9 Keerthana Shivakumar 10 Manav Dileep 50m Breaststroke 00:30.17 100m Breaststroke 01:06.03 11 Annie Jain 50m Breaststroke 00:33.47 100m Breaststroke 01:15.69 200m Breaststroke 02:42.43 100m Freestyle 00:59.55 200m Freestyle 02:12.22

