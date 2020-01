Premio LEN Miglior Nuotatore Del 2019: Vincono Peaty, Hosszu. Rachele Bruni OW

Il Premio LEN “Best Swimmer Of The Year” per l’anno 2019 è andato ad Adam Peaty e Katinka Hosszu per il nuoto in piscina, mentre l’italiana Rachele Bruni ha vinto la sezione acque libere.

Il premio viene assegnato attraverso i voti delle Federazioni Nazionali.

Peaty ha ricevuto quasi il 50% dei voti. E’ la terza volta che riceve il premio, dopo le edizioni 2016 e 2017.

Nel 2019 Adam Peaty ha stabilito il Record del Mondo nei 100 metri rana durante i Campionati del Mondo di Gwangju. Si è altresì laureato campione del mondo anche nei 50 metri rana.

A ricevere il secondo maggior numero di voti, è stato il neo detentore del record del mondo dei 200 metri farfalla Kristof Milak.

Katinka Hosszu ha ricevuto il 50% dei voti della sezione femminile e riceve il conferimento per la quinta volta.

L trentenne ungherese è diventata la prima donna a vincere il titolo mondiale nella stessa gara, i 400 metri misti, per cinque volte di seguito.

E’ ungherese anche il primo classificato tra i maschi nelle acque libere.

Quest’anno il premio è stato assegnato al Campione del Mondo della 5 km di Gwangju, Kristof Rasovszky.

L’Italia viene ben rappresentata in questa speciale classifica.

Rachele Bruni vince il premio per le acque libere femminili. Per il nuoto in piscina, tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, mentre per le donne, si sono posizionate al terzo e quarto posto Simona Quadarella e Federica Pellegrini.

NUOTO IN PISCINA

UOMINI

Adam Peaty (GBR) 45,8%

Kristof Milak (HUN) 16,7%

Anton Chupkov (RUS) 12,2%

Evgeny Rylov (RUS) 12,2 %

Gregorio Paltrinieri (ITA) 8,6%

Florian Wellbrock (GER) 4.5%

DONNE

Katinka Hosszu (HUN) 50,0%

Sarah Sjostrom (SWE) 25,0%

Simona Quadarella (ITA) 13,1%

Federica Pellegrini (ITA) 7,7%

Yulia Efimova (RUS) 4,2%

Open Water

UOMINI

Kristof Rasovszky (HUN) 39,2%

Florian Wellbrock (GER) 37,5%

Marc-Antoine Olivier (FRA) 10,3%

Axel Reymond (FRA) 10,3%

Rob Muffels (GER) 2,7%

DONNE

Rachele Bruni (ITA) 73,9%

Leonie Beck (GER) 8,7%

Aurelie Muller (FRA) 8,7%

Lara Grangeon (FRA) 4,3%

Finnia Wunram (GER) 4,3%