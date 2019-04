Potenzielle Staffelkandidatinnen für die WM, alle Normen erreicht

Noch dreht sich das Staffelkarussell: In Stockholm stehen noch Entscheidungen an, die mögliche Staffelbesetzungen durcheinanderwirbeln können. Und der Qualifikationszeitraum ist erst Ende April beendet. Bisher gab es einige Überraschungen, zum Beispiel ist Angelina Köhler im Moment die schnellste Dame über 100 m Schmetterling in 57,85 Sekunden. Damit hat sie sich für die WM in Gwangju empfohlen und nicht etwa Aliena Schmidtke, deren Saisonbestleistung bei 59,63 Sekunden zur Zeit steht. Die deutsche Rekordhalterin Alexandra Wenk hat den Anschluss an ihre Glanzzeiten nach Verletzungen noch nicht geschafft, sie ist die deutsche Rekordhalterin über 100 m Schmetterling in 57,70.

Über 100 m Freistil ist die Überraschung bisher Jesssica Steiger, sie führt die deutschen Bestenliste in 54,82 Sekunden an. Und ebenso ist sie die schnellste deutsche Schwimmerin 2019 über 100 m Brust in 1:08,51 Minuten. Dies ist sicher noch nicht so oft vorgekommen. Sie wird in Stockholm über die 100 m Brust starten, nicht die 100 m Freistil, da diese Strecken am Montag kurz hintereinander stattfinden und für die Lagenstaffel eine schnelle Zeit über die 100 m Brust wichtig wäre. Über ihre Paradestrecke 200 m Brust ist Jessica Steiger heute in Stockholm nicht am Start.

Die 100 m Freistil werden in Stockholm am Montag geschwommen, dort starten dann Annika Bruhn (PB 53,45), Reva Foos (55,08), Johanna Roas (55,29), Isabel Gose (55,65), Maya Tobehn (55,90) und Julia Mrozinski (55,21). Die Überraschung war sicher Lisa Höpink, die beim Swim Cup Eindhoven ihre 100 m Freistil Bestzeit von 55,72 auf 55,22 Sekunden verbessert und damit im Moment einen Staffelplatz ergattert hat. In Eindhoven wurde Marie Pietruschka 9. in 55,74 vor Jessica Felsner in 55,78 Sekunden.

Hier die bisherigen Staffelqulifikantinnen (hoffentlich ohne Rechenfehler):