Parent de nageur : Réflexions sur le travail et le talent

Témoignage d’Elizabeth Wickham

Nous avons tous vu un enfant particulièrement doué à la piscine. Mais que se passe-t-il si notre enfant n’est pas aussi doué ? Le fait de travailler dur et une petite dose de talent peuvent-ils être suffisants pour réussir ?

Nous sommes entourés de talents dans notre club de natation dans le sud de la Californie. Pendant les compétitions, nous pouvons voir de grands nageurs dont des champions Olympiques comme Vlad Morozov, Abbey Weitzeil, Cody Miller et Ella Eastin, qui a le record américain. Ces nageurs ont énormément de talent mais ils ont également travaillé très dur.

Voici quelques réflexions sur le talent et le fait de travailler dur.

UN : Le talent est un don

Un nageur qui a une dose de talent naturel a forcément un avantage sur les autres enfants. Mais cet avantage peut également être un inconvénient. En effet, les enfants talentueux expérimentent beaucoup moins l’échec alors que vivre des difficultés permet de tirer des leçons.

Un enfant qui perd une compétition peut transformer sa rage en énergie pour gagner les courses suivantes.

DEUX : Le travail mène vers la récompense.

Combien de fois avez-vous vu un nageur moyen devenir le meilleur de son groupe en cours de saison ? Si on est régulier et si on s’entraîne efficacement tous les jours, les efforts paient. J’adore les histoires où un enfant atteint les objectifs de ses rêves grâce à son travail acharné.

TROIS : Rien ne peut battre la formule « talent et travail »

La meilleure combinaison est le talent et la volonté.

Etre talentueux et travailleur en même temps c’est LA formule qui permet aux nageurs de devenir de grands champions.

QUATRE : La force de la passion

Si votre enfant est vraiment passionné par la natation, il va falloir qu’il travaille dur pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Il est possible que des enfants soient doués, mais ils ne sont pas toujours passionnés par ce sport et c’est ce qui fait la différence.

Il est fondamental d’encourager et de soutenir un enfant qui montre qu’il est passionné.

Et vous ? Quels sont vos réflexions sur le travail et le talent ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.