Paltrinieri: Voglio Stare Vicino A Manuel-Spero Che Potrà Camminare

E’ trascorsa una settimana da quella tragica sparatoria in cui Manuel Bortuzzo è rimasto gravemente ferito.

Una settimana in cui il mondo dello sport si è stretto intorno al 19enne, che stamattina ha lanciato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram:

Tornato in possesso del suo cellulare, Manuel ha voluto ringraziare quanti gli sono stati vicino.

Il messaggio si conclude con una promessa: “Ci becchiamo in giro”.

Manuel non molla ed avrà una moltitudine di persone a sostenerlo.

Tra queste, il campione olimpionico Gregorio Paltrinieri.

Abbiamo incontrato Paltrinieri ieri, venerdì 7 Febbraio, appena atterrato a Roma dopo il collegiale in Sierra Nevada.

Questa mattina, abbiamo parlato con Gregorio che ha tenuto a sottolineare quanto lo abbia colpito il ferimento di Manuel Bortuzzo:

“Appena abbiamo saputo ciò che era successo a Manuel sono rimasto sotto shock.

E’ impensabile che a 19 anni ti succeda tutto questo mentre esci tranquillamente a bere una birra o a svagarti un po’.

Conosco Manuel da Settembre, quando ha iniziato ad allenarsi con noi e so che ragazzo determinato sia.

In questa occasione ha mostrato tutta la sua forza.

Gli ho mandato un messaggio appena ho saputo, e Manuel mi ha risposto stamattina con un vocale.

Io ci tengo a stargli vicino. Per me è importante fargli sentire la mia vicinanza e non riesco a non sperare che con la dovuta riabilitazione possa un giorno riprendere da dove aveva lasciato.

Io spero, io credo che Manuel potrà ancora camminare”.