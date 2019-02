Lesione Al Midollo: Manuel Non Camminerà Più

“C’è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe”.

Queste sono le parole del professore Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma.

Continua Delitalia: “La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile”

La vicenda che ha colpito Manuel Bortuzzo ha sconvolto tutto il mondo del nuoto e non.

Dai social sono tantissime le testimonianze di vicinanza al giovane atleta, che nella notte tra sabato e domenica è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco a Roma.

Dopo l’intervento chirurgico le condizioni di Manuel erano stabili, ma si temeva per la possibile perdita di mobilità alle gambe.

Stamattina le parole del dott. Delitalia arrivano come una doccia fredda. Per ora Manuel non camminerà più.

I FATTI

Manuel Bortuzzo, classe 1999, si è trasferito da Treviso, per allenarsi presso il Centro Federale di Ostia, insieme al gruppo guidato dal tecnico Stefano Morini.

Specialista del mezzo fondo, sognava le Olimpiadi di Tokyo, ed ogni giorno scendeva in acqua insieme ai suoi idoli, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti.

Nella notte tra sabato e domenica Manuel era diretto in un pub. All’interno del locale era scoppiata una rissa. Poco dopo, spari in strada provenienti da uno scooter, che hanno colpito il giovane.

Secondo quanto emerge dalle indagini, Manuel in quel locale non era nemmeno entrato. Non si esclude uno scambio di persona.

La polizia ha identificato due soggetti che potrebbero essere coinvolti nella sparatoria.