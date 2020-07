Open Bielorussia 2020: Anastasiya Shkurdai Personal Best 100 Stile

OPEN BIELORUSSIA 2020

Martedì 14 – Sabato 18 Luglio 2020

Brest Regional Olympic Aquatic Center

50m (LCM)

Gli Open di Bielorussia 2020 sono iniziati oggi a Brest. Alcuni dei migliori atleti della nazione sono pronti al Regional Olympic Aquatic Center per 5 giorni di gare. Tra i più attesi la giovane Anastasiya Shkurdai ed il ranista Ilya Shymanovich.

In origine, il Bielorussia Open era stato fissato a Maggio. E’ stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus, ma, la Bielorussia è uno dei pochi paesi europei ad aver adottato misure poco restrittive. In linea generale, la vita “normale” è continuata senza grandi cambiamenti. Ci sono state restrizioni per i viaggi da e per l’estero, ma i centri di allenamento sono rimasti aperti.

I dati riferiti dei contagi sono 65.411 casi accertati di COVID-19. I decessi sono 468.

Anastasiya Shkurdai Personal best nei 100 stile

Per quanto riguarda la manifestazione, al momento i risultati sono ancora da ufficializzare.

La Federazione Nuoto Bielorussa ha però confermato alla collega Loretta Race che Anastasiya Shkurdai ha nuotato il tempo di 54,97 nelle batterie dei 100 metri stile libero. Se venisse ufficializzato, sarebbe il suo primato personale sulla distanza. Il primato precedente della Shkurdai risale al Golden Tour Camille Muffat del 2019 ed era di 56.37. Sarebbe dunque la prima volta che nuota non solo sotto i 56” ma addirittura stato i 55”.

Anastasiya Shkurdai ha conquistato l’oro nei 50 e nei 100 metri farfalla ai Campionati Europei Juniores dell’anno scorso. Nei 200 dorso chiuse terza. Ai Mondiali Juniores di Kazan 2019, conquistò invece due argenti, nei 50 e nei 100 metri farfalla.

Il 2019 è stato per la giovane molto fortunato. Ai Campionati Europei in vasca corta salì sul primo gradino del podio nei 100 metri farfalla. Per chiudere in bellezza, nella finale a Las Vegas della International Swimming League, siglò due record nazionali in vasca corta:

50 metri farfalla (25,28)

100 metri farfalla (56,09)

Riportato in inglese da Loretta Race