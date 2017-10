Olympiateilnehmer Philipp Wolf beendet Schwimmkarriere

Wie die Süddeutsche Zeitung – sz.de gestern berichtete, hat sich Olympiateilnehmer Philipp Wolf entschlossen, seine Schwimmkarriere zu beenden. Wolf trainierte zuletzt in München bei Olaf Bünde – im Juni 2017 hatte bereits Florian Vogel , Trainingspartner von Wolf in München, seinen Rücktritt erklärt, auch andere Schwimmer der SG Stadtwerke München wie Marco di Carli beendeten kürzlich ihre Karriere im Schwimmbecken.

Die Süddeutsche Zeitung titelt in ihrem Artikel: “Unbemerkt untergegangen” und drückt mit dieser Headline wohl die Frustration von Philip Wolf aus, trotz einiger Erfolge und der Olympiateilnahme 2016 in der 4 x 100 m Freistilstaffel, durch das Raster der Kader- und damit auch Förderauswahl gefallen zu sein.

Seinem Trainer Bünde gegenüber gab Wolf an, dass ihm die Motivation fehle, um noch bis Tokio 2020 weiter zu schwimmen und dass er sich zukünftig auf Studium des Bauingenieurwesens konzentrieren würde. Die SZ zitiert Trainer Olaf Bünde: “Sie (Vogel (22), Wolf (25)) waren nicht am Ende ihrer Leistungsfähigkeit, ich habe ihnen die Spiele 2020 zugetraut. Warum gerade so viele Schwimmer so jung aufhören, macht mir Kopfzerbrechen.”