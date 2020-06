Nazionale Russa In Collegiale: Tutti Negativi Al Test COVID-19

La Nazionale Russa, come vi abbiamo riportato ieri, è in collegiale a Krugloye Lake. Gli atleti erano stati posti in quarantena in attesa dei risultati dei testi per il coronavirus COVID-19.

La Federazione Nuoto Russa ha comunicato che sono tutti risultati negativi ai test. Ciò significa che sono stati ufficialmente autorizzati a entrare in acqua presso l’impianto di allenamento multisport. Possono dunque ufficialmente ritornare agli allenamenti.

I nuotatori saranno presto raggiunti al centro di allenamento dai ginnasti e dai membri della nazionale di nuoto sincronizzato.

La Federazione Russa non ha reso noti i nomi dei nuotatori e degli allenatori che parteciperanno. Dai social media però apprendiamo che sono presenti la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo 2019 Daria Vaskina. Presente anche Svetlana Chimrova.

Stanno emergendo anche i primi nomi maschili che partecipano al campo, tra cui Nikolay Snegirev, che è stato medaglia d’argento nei 200 stile libero alle Universiadi di Napoli del 2019.

Il collegiale è limitato a 40 persone, tra nuotatori ed allenatori. Non ci sarà l’allenatore della Nazionale Sergey Chepik, che a 66 anni è in una fascia demografica ad alto rischio.

Tra gli assenti, il capitano della nazionale russa Anastasia Fesikova, che è tornata ad allenarsi nella piscina di Obninsk invece di partecipare al collegiale. La Fesikova, insieme al marito Sergey Fesikov, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2012, sono stati in quarantena nella campagna vicino a Obninsk con il loro figlio di 6 anni. Assenti anche Vlad Morozov e Yulia Efimova, attualmente domiciliati negli USA.