Nazionale Russa In Collegiale, In Quarantena In Attesa Dei Test

I membri della squadra nazionale russa sono arrivati presso il centro nazionale di allenamento del lago Krugloye. Attualmente sono in quarantena in attesa dei risultati del test per il coronavirus.

Gli atleti sono stati isolati in stanze separate in attesa dei risultati dei test. Presumendo che il test sia negativo per il virus, inizieranno ad allenarsi alla fine di questa settimana, fino al 22 giugno.

La nazionale russa di nuoto è la prima tra le squadre nazionali del paese a riprendere gli allenamenti. In Russia le piscine stanno iniziando a riaprire questa settimana.

Tra gli assenti, spicca il capitano della nazionale russa Anastasia Fesikova, che è tornata ad allenarsi nella piscina di Obninsk invece di partecipare al collegiale. La Fesikova, insieme al marito Sergey Fesikov, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2012, sono stati in quarantena nella campagna vicino a Obninsk con il loro figlio di 6 anni.

La Fesikova ha partecipato alla FINA Champions Series in Cina a metà gennaio. In quel periodo il mondo iniziava a conoscere la pandemia da coronavirus.

Tutto sommato, il campo è limitato a 40 persone, tra nuotatori ed allenatori. Non ci sarà l’allenatore della Nazionale Sergey Chepik, che a 66 anni è in una fascia demografica ad alto rischio.

La Federazione Russa non ha reso noti i nomi dei nuotatori e degli allenatori che parteciperanno. Dai social media però apprendiamo che sono presenti la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo 2019 Daria Vaskina. Presente anche Svetlana Chimrova.

Vlad Morozov e Yulia Efimova, non dovrebbero partecipare poiché attualmente domiciliati negli USA.