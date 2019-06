Natalie Coughlin Ritorna a Gareggiare. E’ Nella Squadra ISL DC Trident

ISL STAGIONE 2019

4-5 Ottobre 2019 – Natatorium Campus IUPUI, Indianapolis

12-13 Ottobre – Piscina Felice Scandone – Napoli

18-9 Ottobre – LISD Aquatic Center – Luisville, Texas

26-27 Ottobre, DUNA ARENA, Budapest

15-16 Novembre – Natatorium Eppley recreation Center – Maryland

23-24 Novembre – London Aquatics Centre, Londra

19-20 Dicembre – Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas

Come vi abbiamo preannunciato questa mattina, è in corso la conferenza stampa della International Swimming League.

La notizia più eclatante è che la leggendaria nuotatrice Natalie Coughlin gareggerà nella ISL.

Coughlin non si è mai ritirata formalmente, ma non ha partecipato a nessuna gara negli Stati Uniti dopo i trials olimpici del 2016.

Il ritorno di Coughlin a competere mette quasi in ombra il fatto che anche Katie Ledecky, farà parte della stessa squadra, la DC Trident.

Queste le parole della Coughlin:

“Molte persone pensavano che mi fossi ritirata”. “Non mi sono mai ritirata in maniera intenzionale e ragionata”. “Quando ho deciso di non fare un annuncio di ritiro, è stato per gareggiare in competizioni divertenti”, ha detto la Coughlin.

Natalie Coughlin ha dichiarato di essere stata contattata circa sei settimane fa ed ha deciso di partecipare per rimanere nella comunità del nuoto competitivo, anche dopo essere diventata recentemente madre. Ha dunque iniziato ad allenarsi da circa sei settimane.

La squadra DC Trident include anche: Kevin Cordes, Zane Grothe, Siobhan Haughey, Katie Ledecky and Jay Litherland,

