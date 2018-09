Mondiale FINA Vasca Corta ’18-Diramati Criteri Selezione Nazionale USA

Il 2018 si chiuderà a Hangzhou, in Cina, dove si terrà il Campionato Mondiale in Vasca corta 2018.

Le gare si svolgeranno all’interno dell’International Expo Centre, nello stadio del Tennis. Lo stadio è una versione ridotta del “Lotus Bowl” dei Giochi Olimpici e per questo viene chiamato dai cittadini locali “piccolo Lotus”.

Verranno installate delle piscine temporanee (una per le competizioni ed una per il riscaldamento). E’ previsto anche che la copertura dello stadio, che richiama i petali del fiore di loto, venga aperta in caso di condizione atmosferiche favorevoli.

Le squadre nazionali si formeranno nelle prossime settimane. La FINA ha annunciato infatti che le sette tappe della FINA World Cup varranno come qualificazione ai Mondiali in vasca corta.

L’ultimo giorno utile per qualificarsi sarà il 22 Novembre 2018, ad appena una settimana dall’inizio del mondiale.

CRITERI DI SELEZIONE USA

La USA Swimming ha rilasciato i suoi criteri di selezione per i Mondiali in vasca corta.

Gli atleti verranno selezionati all’interno dei 111 componenti dell’attuale Nazionale.

Ricordiamo che l’attuale nazionale USA è stata selezionata in base ai risultati combinati di Campionati Nazionali, Pan Pacifici e Junior Pan Pac.

Per leggere la Nazionale completa clicca qui .

Difficile prevedere quale sarà la nazionale impegnata ai Mondiali in corta. In America molti atleti a Dicembre sono nel vivo della stagione delle competizioni scolastiche (liceo e college) che hanno una notevole rilevanza per il futuro da professionisti. Non di rado molti atleti declinano la convocazione per questa tipologia di eventi.

In ogni caso, verranno convocati 26 uomini e 26 donne.

Per completezza, ricordiamo che per l’Italia, valgono i seguenti criteri di qualificazione: