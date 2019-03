Michael Phelps despeja los rumores sobre su posible regreso

A pesar de los tambaleos ocurridos en el deporte que Michael Phelps cambió para siempre, el ícono de 33 años, ya retirado, insiste en que no regresará a la natación.

“En natación, cuando pierdes un día de entrenamiento cuesta dos días recuperarlo. En seis años, nunca me perdí un solo día. Me hizo mejor que los atletas que tomaron un domingo libre. Pero ahora que estoy fuera de la piscina, cuando vuelvo de nuevo ya no siento lo mismo. Lo he perdido. Así que no habrá regreso”, dijo Phelps a los periodistas en un evento de Under Armour en Nueva Delhi esta semana.

Esto puede destrozar las ilusiones de algunos fans que esperaban ver al ganador de 28 medallas olímpicas olímpicas como parte de la Liga Internacional de Natación (ISL), una alternativa privatizada a la recién lanzada FINA Champions Series que comienza el próximo mes. Pero, al menos públicamente en estas declaraciones, Phelps se contenta con saborear sus recuerdos olímpicos.

“El 2008 fue memorable porque gané 8 por 8. Es difícil no decir que fueron los mejores Juegos Olímpicos. Pero competir en Río … volver a escalar la montaña, fue muy divertido. Me sentí como un niño de 15 o 16 años que estaba empezando a disfrutar de nuevo. Fueron dos Juegos Olímpicos muy diferentes. Pero amo a los dos por igual.”

“Los Juegos Olímpicos de 2012 fueron quizás cuando estaba en mi peor forma. Después de ganar los 8 oros en 2008, fue un reto descubrir cual sería mi próximo objetivo. Más tarde, en 2016, fue aún más desafiante e increíble volver a encontrar la motivación, entrenar y rendir de nuevo al máximo“, dijo Phelps.

El campeón ya retirado confirma que su mente está en cosas muy lejanas a la piscina. “En el mundo del deporte pude lograr todo lo que quería. Ahora, continúo hablando sobre la importancia de los estilos de vida saludables y activos, salud mental y seguridad en el agua. Es algo que está muy dentro de mí y me motiva a salir de la cama todos los días“, explicó Michael.

Siempre con mentalidad motivadora, el consejo de Phelps para las generaciones más jóvenes es: “Nunca abandones lo que realmente deseas. Si tu sueño es verdadero, puedes hacer todo lo posible para hacerlo realidad. Mi viaje no siempre fue fácil … no siempre fue divertido. Pero era algo que realmente quería y no había nadie que pudiese impedirme alcanzar mis metas“.

“Si hay un niño que sueña con 50 medallas olímpicas, si hay alguien que sueña con las estrellas, pueden lograrlo“, dijo Phelps. (Indian Express)

Traducción del artículo original en inglés de Loretta Race.