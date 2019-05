Michael Andrew Sta Seguendo Una Dieta Chetogenica. Nessun Carboidrato

Michael Andrew ha nuotato il tempo di 1:57.49 alla Richmond Pro Swim.

Quello che alcuni potrebbero non sapere è che si è preparato a questa gara sperimentando la dieta chetogenica.

La dieta chetogenica prevede l’eliminazione dei carboidrati per stimolare la chetosi.

Eliminare i carboidrati sembrerebbe qualcosa di impossibile e brutale, ma Michael fa le cose in modo diverso. Sarà interessante vedere come ha funzionato la dieta alla fine dell’estate.

Michael ha nuotato i 200 misti a Richmond per prepararsi all’evento della FINA Champions Series.

Nella tappa di Guangzhou, in Cina, i 200 misti erano la sua terza gara ed ha realizzato il tempo di 2:04.

Dal 30 Maggio al 1 Giugno gareggerà nella tappa di Indianapolis, e lì le cose potrebbero cambiare.

L’INTERVISTA A Michael Andrew

Afferma Michael Andrew:

“Può sembrare folle, tutti amano i carboidrati. Ma insieme ai miei genitori siamo sempre alla ricerca di qualcosa di diverso. Molti nuotatori sperimentano la chetogenica. Ho parlato con alcuni scienziati e non ho paura. Abbiamo sperimentato che con il mio corpo va bene e stiamo avendo buoni risultati. Ho un’azienda che mi supporta per mettere in atto la chetosi”

Si sofferma anche sulla quantità di gare che dovrà affrontare. Afferma che per i nuotatori professionisti è eccitante avere più circuiti ai quali prendere parte. La International Swimming League sarà per l’americano, un’ottima opportunità per tutti gli atleti. Più gare, più guadagni, più spettacolo per gli appassionati.

Voi cosa ne pensate?

Scrivetelo nei commenti qui sotto!

