Marco di Carli übt Kritik an Auswahlkriterien für Weltmeisterschaft

Der vielfache deutsche Meister und Rekordhalter über 100 m Freistil, Marco di Carli übt harte Kritik an den Auswahlkriterien für die Weltmeisterschaften in Budapest. Di Carli ist vom Wettkampfsport zurückgetreten und wurde im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in der letzten Woche gemeinsam mit Paul Biedermann und Steffen Deibler aus der Nationalmannschaft verabschiedet.

“Kann mir bitte einer die WM-Nominierungen näher erläutern? Auch nach jahrelanger Erfahrung in der Natinalmannschaft lässt diese Nominierung wieder einige Fragezeichen aufkeimen” ist für Marco di Carli die Ausgangslage. Er hinterfragt die grundlegende Vorgehensweise der Nominierung, wenn zwar harte Normen gesetzt, dann aber nicht in letzter Konsequenz danach nominiert wird. So scheinen ihm einige Entscheidungen von Cheftrainer Henning Lambertz und dem Nominierungsgremium nicht schlüssig, wenn nachnominiert wird aufgrund der möglichen Perspektive einer Finallerreichung, die sich aber, im Gegensatz zu den Basis-Nominierungsstandards, nicht an Rio 2016 sondern an den Ergebnissen der Weltmeisterschaften 2015 in Kasan orientiert.

In den Nominierungsrichtlinien heißt es übrigens:

…. (2)Zur Nominierung für Einzelstrecken können grundsätzlich die zwei zeitschnellsten Athleten vorgeschlagen werden, die die Qualifikationszeitender unten dargestellten Tabellen 1)

oder 2)im Rahmen der DM 2017erreicht bzw. unterboten haben.

(3)Zur Nominierung für Staffelstrecken können die vier jezeitschnellsten Athletenvorgeschlagen werden, die im Rahmen der DM 2017in der Addition ihrer Zeiten

minus 1,5 sec die in Tabelle 1) aufgeführten Zeiten erreicht oder unterboten haben. Über die Besetzung dieser Staffel entscheidet der Chefbundestrainer vor Ort.

Weiterhin gibt es aber durch das Nominierungverfahren durchaus noch Spielraum:

(1) Die Nominierungsberatung erfolgtinnerhalb einer Woche nach dem jeweiligen Qualifikationswettkampf bzw. Qualifikationszeitraum. Die endgültige Entscheidung über die Nominierung der Athleten erfolgt durch den Nominierungsausschuss, im Falle keiner mehrheitlichen Entscheidung im Einzelfall gibt das Votum des Chefbundestrainers den Ausschlag. (2) Der Nominierungsausschuss besteht aus folgenden Teilnehmern: Chefbundestrainer Bundestrainer Diagnostik und Wissenschaft Trainersprecher/in Aktivensprecher/in Bundestrainer Junioren Bundestrainerin Jugend für ihre jeweiligen Maßnahmen (3) Die Nominierung erfolgt nach folgenden Kriterien: -Ergebnis des jeweiligen Qualifikationswettkampfs -Internationale Leistungsbilanz 2016/2017 – Perspektivische Einschätzung – Leistungsentwicklung im vergangenen Jahr – konsequente Führung der Trainingsdatendokumentation

Marco di Carli schreibt in einem vielbeachteten und mit sehr viel Zuspruch versehenem Kommentar auf seiner Facebook-Seite:

