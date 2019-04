Los juveniles de Colombia, Ecuador y Brasil brillan en Chile En su segunda jornada de aguas abiertas, el Sudamericano Juvenil de Chile sigue entregando medallas para la delegación brasileña, líder en el acumulado con 6 metales, aunque los campeones en los 7,5 km fueron la colombiana Luisa López Bustos y el ecuatoriano Matías Cordero Corral

NCAA Won’t Vacate Any SVSU Swimming Records after Violations Saginaw Valley State University won’t have to vacate any of its swimming results after the NCAA found that they had…

Masse, Ruck Among Six To Qualify For Worlds On Day 1 In Toronto Taylor Ruck qualified for her first LC World Championship team on day 1 of Canadian Trials in the women’s 100 back.

Sjöström, Hosszu, & More to Continue Spring Racing at Bergen Swim Fest Sjöström is entered in the 50 and 200 free and the 50 and 100 fly this weekend in Norway.