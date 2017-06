LIVE: Deutsche Meisterschaften, Vorläufe am Samstag

129. Deutsche Meisterschaften

15. bis 18. Juni

50 m Bahn

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlin

Qualifizieren können sich die Schwimmer nur über die Olympischen Strecken, von den Sprintdistanzen also nur die 50 m Freistil. Noch nicht zum Tragen für die deutschen Schwimmer kommen bisher die kürzlich von der FINA erstmalig bei den Olympischen Spielen in Tokio im Programm ergänzten Wettbewerbe. Die 800 m Freistil bei den Herren, 1500 m Freistil bei den Damen sind nicht Bestandteil der deutschen Nominierungsliste, beide Wettbewerbe werden jedoch bei WMs geschwommen. Vielleicht kann kurzfristig auf die Aufnahme der 4 x 100 m Mixed Lagenstaffel ins olympische Wettkampfprogramm noch reagiert werden, gewannen die deutschen Schwimmer doch Bronze 2015 in Kasan (Glania, Feldwehr, Wenk, Bruhn).

Frauen 50 m Rücken

Deutscher Rekord Daniela Samulski am 30.07.2009 in Rom: 27,23

Im Vorlauf stellte Laura Riedemann einen neuen Altersklassenrekord im Jahrgang 1998 in 28,55 Sekunden auf.

Jenny Mensing und Lisa Graf traten über die 50 m Rücken nicht an.

Schnellste Dame heute Morgen: Johanna Roas, die an der University of Denver in den USA studiert, in 28,46.

1. Johanna Roas 1993 SG Stadtwerke München 00:28,46 2. Laura Riedemann 1998 SV Halle / Saale 00:28,55 AR 3. Nadine Laemmler 1994 SV Nikar Heidelberg 00:28,86 4. Marie Brockhaus 1998 1. Paderborner SV 1911 00:29,38 5. Miriam Schulze 2001 SC Magdeburg 00:29,42 6. Lilo Firkert 2002 1. Dresdner SG 00:29,47 7. Jenny Lahl 1989 Berliner TSC 00:29,52 8. Selina Hocke 1996 SV Nikar Heidelberg 00:29,62

Männer 50 m Brust

Deutscher Rekord 26,83, Hendrik Feldwehr

US-Student Fabian Schwingenschlögl konnte über 100 m Brust im Vorlauf die Norm knacken, im Endlauf reichte es dann leider nicht. Auch über die halbe Distanz ist er der Schnellste vor dem Deutschen Meister 2017 über die 100 m, Christian vom Lehn.

1. Fabian Schwingenschlögl 1991 1.FCN Schwimmen 00:27,75 2. Christian vom Lehn 1992 SG Bayer 00:27,92 3. Erik Steinhagen 1989 SG Dortmund 00:28,01 4. Max Ziemann 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,02 5. Wassili Kuhn 1999 Potsdamer SV 00:28,30 6. Max Pilger 1996 SG Essen 00:28,31 7. Leo Schmidt 1997 KSV Neptun Berlin 00:28,39 7. Marcus Günther 1997 Erfurter SSC 00:28,39

Frauen 100 m Brust

Deutscher Rekord Sarah Poewe, 1:07,01

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 1:07,32/1:06,73 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 1:07,58/1:07,24

Keine Schwimmerin kann die Norm erfüllen, die jedoch sehr anspruchsvoll und sehr nah am deutschen Rekord liegt.

Vanessa Grimberg zieht als schnellste Schwimmerin ins Finale ein in 1:08,49 vor Jessica Steiger, die bereits die 50 m und 200 m Brust gewonnen hat.

1. Vanessa Grimberg 1993 SV Region Stuttgart 0.70 01:08,49 (A) 00:32,72 01:08,49

2. Jessica Steiger 1992 VFL Gladbeck 1921 0.69 01:09,12 (A) 00:32,79 01:09,12 3. Alice Ruhnau 1995 SG Essen 0.72 01:09,77 (A) 00:31,96 01:09,77

4. Michelle Lambert 1994 SG Essen 0.69 01:11,24 (A) 00:33,57 01:11,24

5. Anna Elendt 2001 DSW 1912 Darmstadt 0.70 01:11,46 (A) 00:33,54 01:11,46 6. Laura Kelsch 1999 SC Magdeburg 0.69 01:11,66 (A) 00:33,68 01:11,66

7. Delaine Goll 1999 SG Essen 0.65 01:11,83 (A) 00:33,91 01:11,83

8. Anna Kroniger 2000 SV Blau-Weiß Bochum 0.68 01:11,92 (A)

Männer 400 m Lagen

Deutscher Rekord Jacob Heidtmann 4:12,08

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf: 4:13,55

Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf:4:17,90

Für den deutschen Rekordhalter Jacob Heidtmann reicht es in 4:15,37 nicht, die Norm war mit 4:13,55 angesetzt und im Vorlauf zu erreichen.

Johannes Hintze, der 2016 über die 400 m Lagen bei den Olympischen Spielen startete, reicht in 4:27,40 nicht an die U23 Norm heran, seine Bestzeit ist deutlich schneller: 4:14,72. Der junge Schwimmer erholt sich aber von einer Schulter-OP.

Platz Name JG Verein Zeit 1. Jacob Heidtmann 1994 Swim-Team Stadtwerke Elmshorn 04:15,37 2. Henning Mühlleitner 1997 SV Schwäbisch Gmünd 04:22,01 3. Ramon Klenz 1998 Hamburger SC 04:24,02 4. Kevin Wedel 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 04:26,48 5. Johannes Hintze 1999 Potsdamer SV 04:27,40 6. Tobias Niestroy 1997 SG Neukölln Berlin 04:28,12 7. Sören Meißner 1990 SV Würzburg 05 04:29,54 8. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 04:33,66

Frauen 100 m Freistil

Deutscher Rekord Britta Steffen 52,07

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 54,50/53,53 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 54,63/54,90

Anna Dietterle knackt die Norm für die U23 in 54,88 Sekunden! Diese Zeit ist persönliche Bestzeit!

Platz Name JG Verein Zeit 1. Anna Dietterle 1997 Wasserfreunde Spandau 04 00:54,88 2. Nina Kost 1995 SV Nikar Heidelberg 00:55,36 3. Reva Foos 1993 DSW 1912 Darmstadt 00:55,61 4. Annika Bruhn 1992 SSG Saar Max Ritter 00:55,89 5. Leonie Antonia Beck 1997 SV Würzburg 05 00:56,51 6. Franziska Weidner 1996 SG Mittelfranken 00:56,66 7. Johanna Friedrich 1995 SC Magdeburg 00:56,88 8. Isabel Marie Gose 2002 Potsdamer SV 00:56,93

Männer 100 m Freistil

Deutscher Rekord Marco di Carli, 48,24

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 48,58/48,23 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 48,93/48,69

Frauen 200 m Schmetterling

Deutscher Rekord Franziska Hentke, 2:05,26

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:09,21/2:07,22 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:09,77/2:09,12

Männer 200 m Rücken

Deutscher Rekord Jan-Philip Glania 1:55,87

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 1:57,58/1:56,37 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 1:58,55/1:57,96

Frauen 200 m Lagen

Deutscher Rekord Alexandra Wenk 2:11,33

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:13,01/2:10,87 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:13,41/2:12,74