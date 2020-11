Lilly King Nuota Il Personale Nei 200 Rana Si Conferma Sesta All Time

Lilly King conferma la sua imbattibilità nella International Swimming League in tutte e tre le distanza dello stile rana.

In gara ieri pomeriggio con i Cali Condors, ha realizzato il suo personale nei 200 metri rana, chiudendo prima in 2:15.80. Il crono è di oltre due decimi di secondo migliore del suo precedente miglior tempo di 2:16.04, realizzato nel Match 4. Quel tempo l’aveva fatta salire nella classifica all time fino al sesto posto. Rimane al sesto posto anche dopo la prestazione di ieri sera, avvicinandosi sempre di più a Rie Kaneto, quinta con 2:15.76.

Rispetto alla gara precedente, la differenza maggiore si rintraccia nel secondo 50, dove è stata quasi tre decimi più veloce.

Comparazione tempi LILLY KING

KING, 2020 ISL MATCH 4 KING, 2020 ISL MATCH 8 30.11 30.24 34.94 (1:05.05) 34.65 (1:04.65) 35.94 (1:40.99) 35.95 (1:40.84) 35.05 (2:16.04) 34.96 (2:15.80)

Prima del 2:16.04, la King aveva un personale di 2:17.03, nuotato nella finale di Las Vegas della scorsa stagione ISL.

Anche Emily Escobedo, seconda ieri per i New York Breakers, ha realizzato il suo primato personale con 2:16.51, migliorando il suo precedente record di 2:17.77, e posizionandosi al 7° posto all time.

All-Time Performers, Women’s 200m Breaststroke (SCM)

RANK SWIMMER TIME YEAR 1 Rebecca Soni (USA) 2:14.57 2009 2 Rikke Pedersen (DEN) 2:15.21 2013 3 Leisel Jones (AUS) 2:15.42 2009 4 Yuliya Efimova (RUS) 2:15.62 2018 5 Rie Kaneto (JPN) 2:15.76 2016 6 Lilly King (USA) 2:15.80 2020 7 Emily Escobedo (USA) 2:16.51 2020 8 Annamay Pierse (CAN) 2:16.83 2009 9 Kanako Watanabe (JPN) 2:16.92 2014 10 Laura Sogar (USA) 2:16.93 2012

Rebecca Soni ha stabilito il record del mondo di 2:14.57 nel dicembre del 2009. All’epoca USA Swimming non riconosceva più quei tempi come record americani se realizzati con i costumi gommati. Tuttavia, poiché il tempo della Soni era record del mondo, venne anche iscritto come record Americano. Per questo motivo, il empo della King non è record americano. Per lo stesso motivo il tempo realizzato nei 50 metri rana durante il primo Match di 28.86 è stato riconosciuto Record Americano anche se Jessica Hardy aveva realizzato un tempo più basso nel 2009.