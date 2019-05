L’Icona Ungherese Laszlo Cseh Sceglie La Squadra ISL Acqua Centurions

View this post on Instagram

Four time Olympian, 🏆six Olympic medals, 🥇🥈🥉multiple World and European Champion, a legend of the swimming world, the great Laszlo Cseh @csehlaszlo 🇭🇺 joins Aqua Centurions! Welcome on board!!! 🤙🏻💪🏻🤙🏻💪🏻🤙🏻💪🏻🤙🏻 • • • • • • • • #swimmimg #swim #swimmers #swimmer #sports #watersport #isl #internationalswimmingleague #worldbest #readytofight #champion #champions #medal #medals #pool #water #blue #chlorine #freestyle #backstroke #breaststroke