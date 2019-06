L’éducatif du mois d’avril présenté par SwimmerBest

SwimSwam remercie Swimmer Best qui sponsorise “l’éducatif du mois”. C’est un article récurrent qui présente chaque mois une idée, un éducatif provenant de différents coachs créatifs et innovants de partout dans le monde

L’éducatif du mois d’Avril nous vient de la championne du monde en triathlon récemment retraitée Rebekah Keat, aujourd’hui entraîneur. Keat est la 4ème femme IRON MAN la plus rapide dans l’histoire et a plus de 25 podiums IRONMAN et half-IRONMAN à son actif. Keat et sa femme Siri Lindley, aussi une triathlète championne du monde, maintenant dirigent le club Team Sirius Tri Club.

L’éducatif proposé par Keat est pour se diriger en eau libre (« sighting ») afin de permettre aux nageurs de voir dans quelle direction nager et prendre la bonne trajectoire sans perde trop de temps et d’efficacité.

« L’éducatif pour résumer est caractérisé par un regard devant rapide pendant la rotation de la tête au moment de la respiration pour ne pas perdre du rythme. » Keat déclare aussi « Le bras tendu marche bien aussi pour ça et est aussi efficace pour l’eau libre afin de casser les vagues.»

Comment effectuer cet éducatif :

Nager le crawl bras tendus

Regarder devant en respirant, en incorporant le regard et la respiration tout en un mouvement

Garder en tête que lever la tête n’est pas comme une respiration de water-polo mais plutôt comme un regard rapide devant en même temps qu’une respiration classique.

La technique en vidéo ci-dessous :

Race Season is here!!Remind your body what it feels like to swim in the open water by practicing 1)sighting drill as demonstrated here!2)deep water start-tread water then sprint 15-20mtrs!3)hypoxic state-sprints with no breaths for 15 strokes/20yards https://t.co/Msx6YQRmvB pic.twitter.com/JTsn5CLWnI — Rebekah Keat Team Sirius Triathlon Club (@rebekahkeat) April 23, 2019

A propos de SwimmerBest:

SwimmerBest ouvre la marche au niveau des équipements innovants pour la natation. L’entreprise offre différents équipements pour améliorer la technique de nage, des battements et de la respiration. SwimmerBest fourni aux nageurs, coachs et équipes des équipements pour leur permettre d’équilibrer l’entrainement technique et l’entrainement physique. En combinant les meilleurs éducatifs et équipements les produits SwimmerBest donnent un retour immédiat permettant aux nageurs d’ajuster leur technique efficacement. L’ancienne méthode des coachs et leurs rappels constants aux nageurs à propos de leurs problèmes individuels ne s’est pas toujours montrée la plus efficace pour améliorer leur technique. Les produits SwimmerBest permettent de constamment “parler au nageur” pour qu’ils ressentent leurs problèmes et ainsi fassent des corrections. Cette approche unique consiste d’un retour négatif de ce qui ne va pas dans la technique ce qui force le nageur à corriger rapidement les erreurs. Avec un flux constant de nouveaux produits innovants SwimmerBest est l’entreprise qui fourni les solutions dont vous avez besoin.