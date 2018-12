Lambertz zum Rücktritt: Auch Meinungsverschiedenheiten ausschlaggebend

Gegenüber dem Deutschlandfunk hat der in dieser Woche von seinem Amt zurückgetretene Bundestrainer Henning Lambertz erklärt, dass auch Meinungsverschiedenheiten mit dem Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen zu seinem Rücktritt geführt haben. In dem Interview sagte Lambertz: “Der neue Sportdirektor hat andere Ideen und Strategien als ich. Ich denke, derjenige, der verantwortlich ist für das Abschneiden, sollte auch die Möglichkeit besitzen, die Entscheidungen zu treffen.“ Kurschilgen hätte ein Team Tokio, das aus Stützpunkttrainer und anderen Experte bestanden hätte, so oder so eingeführt. Dies wäre nach Lambertz Meinung einer Entmachtung gleichgekommen.

Aber er sei auch froh, sich nun mehr um seine Familie kümmern zu könne – in einer ersten Stellungnahme des DSV hatte Lambertz “persönliche Gründe als Rücktrittsgrund” genannt. Im Moment werde er das Training mit Marco Koch weiterführen, den Weltmeister von 2015 über 200 m Brust betreut er am Standort Frankfurt. Für die Zukunft sieht er sich al Trainer an einem der Stützpunkte, “am liebsten in Nordrhein-Westfalen”.

Henning Lambertz betont aber weiterhin das gute Verhältnis, da er immer zu der am 8. Dezember zurückgetretenen DSV Präsidentin Gabi Dörries, hatte. Sie sei eine “gute Ansprechpartnerin, Freundin und Mentorin“ gewesen. „Wir haben Telefonate begonnen und gesagt, jetzt reden nur Henning und Gabi miteinander und nicht Präsidentin und Chefbundestrainer.“ Er könne sich auch nicht vorstellen, wie es ohne sie weitergeht. Seiner Meinung nach sieht steht der DSV am “Scheideweg”.

Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen verkündete einen Tag nach dem Rücktritt von Henning Lambertz, dass ein “Team Tokio 2020” installiert würde, das sich aus Bundesstützpunkttrainern und den persönlichen Trainern der leistungsstärksten Schwimmern zusammensetzen solle. Dies ähnelt dem amerikanischen Modell für die großen internationalen Wettkämpfe. Es solle auch einen “Leading Coach” geben, der der in enger Rückkopplung mit dem Direktor Leistungssport die sportfachlichen Prozesse führt.