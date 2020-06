La ISL Introduce Los “Premios Bote”: Robo De Puntos Para Ganar Por Goleada

La temporada 2020-2021 de la International Swimming League introducirá “tiempos bote” que permitirán a los equipos robar puntos al ganar una carrera por un amplio margen.

Así es como funcionarán los tiempos bote: cada “tiempo bote” es efectivamente un margen ganador. Si un nadador vence a otro en su evento por un cierto margen, el ganador roba los puntos del perdedor. He aquí algunos ejemplos de cómo esto podría desarrollarse:

Escenario 1: bote parcial. A falta de un bracista, un equipo de la ISL recluta al escritor de SwimSwam Español Tomás Rodríguez para nadar los 100 braza. Adam Peaty vence a Rodríguez por más de 1.05 segundos. (Sin embargo, no mucho más de 1.05. Realmente podría haber ido en cualquier dirección). Peaty obtiene los puntos por ganar el evento (9 puntos bajo el formato de puntuación actual). Pero debido a que Peaty alcanzó el margen del premio gordo durante el tiempo de Anderson, también obtiene los puntos de Anderson (1 punto por un octavo lugar muy respetable).

Escenario 2: Jackpot total. Todos los nadadores a distancia del planeta no están disponibles para un fin de semana de ISL. (Todos están en una charla TED sobre cómo lidiar con un dolor físico brutal). Pero Katie Ledecky todavía nada los 400 libre. (Ledecky no siente dolor). Ella gana los 400 libre: los otros siete participantes, lectores de SwimSwam firmaron la calle como agentes libres, terminaron más de 8.50 segundos detrás de ella. Ledecky obtiene 9 puntos por ganar el evento, pero también obtiene los puntos de los siete finalistas que ganó por el margen de tiempo del premio gordo. Eso significa que para los 400 libre, Ledecky se lleva a casa 37 puntos para su equipo, y los otros tres equipos que compiten ganan ceros para el evento.

Escenario 3: Jackpot de 'skins'. Se aplican las mismas reglas para los eventos de aspecto de múltiples vueltas de tres puntos. En la ronda 1 de la carrera 'skin' de los hombres, Caeleb Dressel vence al nadador del octavo lugar en más de 0.85 segundos. Ese nadador gana cero puntos. Dressel obtiene el 1 punto que el nadador perdedor habría obtenido por el octavo lugar. En la segunda ronda, dos nadadores están claramente exhaustos por intentar superar los cortes originales, y Dressel (que de alguna manera ni siquiera respira con dificultad) supera a los dos por más de 0.85 segundos. Ambos no obtienen nada, y Dressel roba los 12 puntos (3er lugar) y 10 puntos (4to lugar) que habrían obtenido si hubieran terminado más cerca de Dressel. En la final, Dressel vuelve a ganar, y cuando el otro finalista se da por vencido y comienza a holgazanear hacia la pared, Dressel lo supera en más de 0.85. Las ganancias totales de Dressel para el evento serían:

27 por ganar.

21 por ganar al segundo lugar por el margen establecido.

12 por ganar al tercer lugar por el marco establecido en la segunda ronda.

10 por ganar al cuarto clasificado por el margen establecido en la ronda correspondiente.

1 por ganar al octavo clasificado por el ‘margen de bote’ en la primera ronda.

En total, 71 puntos.

Los tiempos del premio gordo también están vigentes para los relevos, con un relevo ganador capaz de robar puntos de los relevos perdedores si el margen ganador es mayor que el tiempo del premio gordo. Teóricamente, un nadador realmente dominante podría ganar hasta 37 puntos en un evento individual (con un barrido total de jackpot), un relevo dominante podría ganar 74 puntos con un jackpot total, y un jackpot total en un evento de skin podría ganar 80 puntos.

También ha habido indicios esta primavera de que la ISL planea ampliar sus carreras de ‘skins’ para incluir otros estilos aparte de libre, en lugar de solo los 50 libres, como lo fueron el año pasado. Sin embargo, aún no se han dado detalles sobre cómo funcionará en 2020-2021.

Estos son los tiempos del premio mayor (en segundos) para la temporada 2020-2021 ISL:

Nota: los tiempos del premio mayor parecen estar basados en el 4% del récord mundial permanente en cada evento.

HOMBRES MUJERES MIXTO 50 libre 0.85 0.95 100 libre 1.8 2.05 200 libre 4 4.5 400 libre 8.5 9.4 50 espalda 0.9 1.05 100 espalda 2 2.2 200 espalda 4.3 4.8 50 braza 1.05 1.15 100 braza 2.25 2.5 200 braza 5 5.4 50 mariposa 0.9 1.05 100 mariposa 2 2.2 200 mariposa 4.4 4.8 100 estilos 2.05 2.3 200 estilos 4.4 4.9 400 estilos 9.4 10.4 4×100 libre 9 10 10 4×100 estilos 10 11

Los tiempos del gran premio deberían recompensar a los equipos con un destacado sobresaliente en un evento, y castigarán aún más a los equipos que no pueden llenar ambos lugares de entrada con contendientes sólidos en un evento en concreto. La ISL continuará teniendo puntos de penalización también: esos son puntos negativos consumidos por un equipo cuando un nadador (a) nada más lento que un tiempo establecido de ‘punto de referencia’, (b) es descalificado o no termina un evento, o (c ) no aparece en su evento.

¿CÓMO HABRÍAN AFECTADO LOS BOTES A LA TEMPORADA DEL 2019?

Barry Revzin, de SwimSwam, corrió algunos números para ver cómo esta puntuación adicional habría afectado la temporada del año pasado. El margen del premio mayor parece estar basado en el 4% del récord mundial en cada prueba. Según los números de Barry:

Los Jackpots individuales habrían sido alcanzados 170 veces durante la temporada 2019. Esa es una gran mayoría de los 210 eventos individuales totales en la última temporada de ISL. (Hay 30 eventos individuales por encuentro, con siete encuentros durante la temporada).

Los botes habrían sido alcanzados en cada evento de relevo el año pasado: 35 botes en 35 eventos de relevo . El resultado final de esto podría ser forzar a los equipos más débiles a dividir sus relevos, tratando de mantener su relevo B dentro del margen del bote para evitar perder todos sus puntos.

. Los tiempos bote habrían ayudado dramáticamente a la puntuación general de la temporada para los tres mejores equipos de ISL, y habrían perjudicado a los cinco restantes:

Cambio general en la puntuación de la temporada con botes aplicados retroactivamente:

Cali Condors: +166.5

London Roar: +139.5

Energy Standard: +122

LA Current: -34.5

Iron: -35.5

DC Trident: -79

Aqua Centurions: -130.5

NY Breakers: -148.5

Las mayores ganancias de puntos individuales durante la temporada si se hubieran aplicado las reglas del premio gordo:

124.5: DRESSEL Caeleb CAC

107.5: ATHERTON Minna LON

68.0: SJOSTROM Sarah ENS

53.0: KING Lilly CAC

46.0: GUIDO Guilherme LON

42.0: MANAUDOU Florent ENS

33.0: GASTALDELLO Beryl LAC

33.0: le CLOS Chad ENS

29.5: CAMPBELL Cate LON

21.0: SETO Daiya ENS

Por supuesto, estos datos están algo sesgados por su naturaleza hipotética: si las reglas del premio mayor estuvieran vigentes, es probable que veamos cambios en las alineaciones y en la composición de la lista para tener en cuenta la puntuación del premio mayor. Con dos nuevos equipos entrando en la liga, deberíamos ver que cada equipo se adelgaza un poco para la temporada 2020-2021, y parece que algunos o todos los equipos ya han reunido listas, aunque solo unos pocos han publicado listas o se han perdido nombres.

Sin embargo, el puntaje del premio mayor podría tener un gran impacto en la construcción de la lista y la formación de equipos en el futuro, cuando los equipos pueden dar cuenta por completo del sistema de premios mayores al reunir sus listas.