La Federazione Russa Aggiorna Il Calendario Gare: Si Inizia Ad Agosto

La Federazione Russa di Nuoto (All Russian Swimming Federation) ha pubblicato il calendario delle gare per il resto della stagione 2020. Le date sono soggette al presupposto che tutti i nuotatori saranno in grado di riprendere l’allenamento a partire dal 1° agosto.

Dal 23 giugno la città di Mosca ha permesso l’apertura di palestre, piscine e impianti sportivi. Da notare, tuttavia, che le singole regioni hanno stabilito proprie regole in materia di auto-isolamento, apertura di attività commerciali e circolazione delle persone.

Agli inizi di Giugno, la Federazione aveva pubblicato una prima programmazione, che ora è stata aggiornata.

Confermate le prime gare in acque libere. Si inizia il 15 e 16 Agosto con la Russian Open Water Swimming Cup. Ci saranno altri due eventi open water a Settembre. Il nuoto in piscina prenderà il via con la Russia Cup, in programma per il 2-4 ottobre. La competizione sarà su invito.

Ad Ottobre si svolgeranno anche i Campionati distrettuali federali. I Campionati Nazionali Russi sono in calendario dal 25 al 31 Ottobre 2020.

Come nella maggior parte delle nazioni del mondo, gli atleti russi sono rimasti fermi a causa della pandemia di coronavirus.

La Russia ha approvato un protocollo per i suoi atleti, che sono tornati ad allenarsi all’inizio di questo mese. Un gruppo di 25 nuotatori della nazionale, tra cui i campioni del mondo Anton Chupkov e Evgeny Rylov, si trova attualmente in un campo sul lago Krugloye.