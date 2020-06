Russia Swimming Federation Pubblica Il Calendario Gare 2020

L’All-Russia Swimming Federation (WWF) ha pubblicato un calendario aggiornato delle competizioni per il 2020. Si prevede la ripresa delle gare in acque libere ad agosto e un campionato nazionale russo a fine ottobre.

Lo stesso giorno in cui l’Italia ha annunciato le date provvisorie per i Campionati Assoluti e Settecolli, la Russia ha pubblicato un calendario eventi per il prossimo Ottobre 2020.

Il primo evento in programma sarà la Russian Open Water Swimming Cup a Penza il 16 agosto.

Le prime gare in piscina saranno i Giochi degli ex Paesi dell’URSS, che hanno date provvisorie dal 4 all’11 settembre. Il programma prevede anche le FINA Swimming World Cup Series. Vi è da sottolineare che FINA ufficialmente non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nel calendario Russo, in ogni caso, le date vengono indicate con dei punti interrogativi.

I Campionati Assoluti in vasca lunga si svolgeranno a fine Ottobre. In vasca corta si scenderà invece sei settimane dopo. La Vladimir Salnikov Cup, tradizionale meeting di dicembre, è confermata.

La Russia ha approvato un protocollo per i suoi atleti, che sono tornati ad allenarsi all’inizio di questo mese. Un gruppo di 25 nuotatori della nazionale, tra cui i campioni del mondo Anton Chupkov e Evgeny Rylov, si trova attualmente in un campo sul lago Krugloye.

La Russia è attualmente al terzo posto a livello mondiale per quanto riguarda le infezioni da coronavirus confermate, con 501.800 casi – dietro solo agli Stati Uniti e al Brasile. La Russia ha riportato solo 6.522 decessi, collocandosi al 13° posto nel mondo.