La campeona olímpica Ruta Meilutyte se retira a los 22 años

La campeona olímpica Ruta Meilutyte ha anunciado su retirada de la natación competitiva a los 22 años de edad. La actual poseedora del récord mundial de 100m braza en piscina corta se tomó un descanso después del Campeonato Mundial de Hangzhou 2018 y no ha estado entrenando desde entonces. La estrella lituana también se saltó 3 controles de dopaje en los últimos 12 meses.

Hace un año, Meilutyte comunicó que estaba luchando contra una depresión severa que fue impulsada en parte por la presión que le supuso continuar su éxito después de los Juegos Olímpicos de 2012.

El comunicado de retirada de Meilutyte dice: “Gracias a la natación, ha experimentado una vida que nunca hubiera imaginado. He tenido la oportunidad de ver una gran parte del mundo, conocer y trabajar con personas maravillosas. Ha sido una experiencia muy especial y ahora quiero usar esa experiencia y las habilidades que adquirido de una forma nueva, esta vez fuera de la piscina. Estoy lista para comenzar una nueva fase en mi vida. Gracias a todos los que me han apoyado.”

“Hasta ahora, me he entregado a la natación. He vivido para este deporte desde mi temprana adolescencia. Debido al intenso régimen de entrenamiento, he pospuesto la ciencia a la que quiero volver ahora. Quiero experimentar cosas simples, crecer, entenderme mejor a mí misma y al mundo que me rodea.”

Meilutyte inspiró al mundo cuando, con solo 15 años de edad, ganó el oro olímpico en los 100 metros braza en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Se convirtió en la primera nadadora lituana en ganar una medalla de oro olímpica y la victoria impulsó una carrera que incluyó 20 medallas de oro internacionales, 10 de plata y 1 de bronce.

“Quiero agradecer a Rūta por su enorme contribución en nombre de toda nuestra comunidad. Sus logros nos inspiraron no solo a nosotros, sino también a Lituania en general. Las victorias obtenidas se volvieron legendarias, y su determinación y compromiso con el país solo confirman una vez más que incluso en un mundo pequeño, podemos obtener grandes victorias“, dice E.Vitkaitis, presidente de la Federación Lituana.

“Ruta fue, es y siempre será la que se escribirá con letras de oro en la historia de la natación lituana. Sea cual sea su decisión, debemos aceptarlo y respetarlo. En nombre de toda la federación, le deseamos la mejor de las suertes en su nueva vida.”

En cuanto a su caso de ausencia en los controles de dopaje, el Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) (regla 7.7) especifica que, ‘Si un atleta u otra persona se retira mientras se está llevando a cabo un proceso de Gestión de Resultados, la Organización Antidopaje a cargo del caso conserva la jurisdicción para completar el proceso de gestión de resultados’.

Además, ‘Si un atleta u otra persona se retira antes de que comience cualquier proceso de Gestión de Resultados, la Organización Antidopaje que habría tenido la autoridad del caso sobre el atleta u otra persona en el momento en que el atleta u otra persona violó una regla antidopaje, tiene autoridad para llevar a cabo la gestión de resultados’.

Por tanto, la retirada de Meilutyte no la excluiría de ningún castigo que pudiera infligirse debido a la violación de los informes de localización.