Kirara Cup 2020: In Atto Misure Precauzionali Coronavirus

KIRARA CUP 2020

Saturday, February 8th & Sunday, February 8=9th

Kirara Expo Park, Yamaguchi, Japan

Vasca lunga 50 metri

In Giappone, questo fine settimana, si svolgerà la Kirara Cup 2020.

E’ uno dei tre meeting più importanti della nazione che porterà ai Campionati Nazionali di Aprile.

I Japan Swim rappresenteranno infatti l’unica opportunità di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’edizione 2019 della Kirara Cup ha visto prestazioni significative. Tra queste Katsumi Nakamura ha fatto segnare il tempo di 48,12 nei 100 metri stile libero maschili, mentre i compagni di squadra Yasuhiro Koseki e Ippei Watanabe sono andati entrambi a 2:08 nei 200 metri rana.

La manifestazione quest’anno arriva però in un momento molto particolare.

Il diffondersi del coronavirus in Cina ha spinto gli organizzatori a lanciare un messaggio precauzionale alla vigilia del meeting.

Come abbiamo già scritto in precedenza, sono molti gli eventi di qualificazione olimpica pregiudicati dalla paura di contagi. In fondo al presente articolo vi rimettiamo tutti i link degli aggiornamenti.

MESSAGGIO PRECAUZIONALE

Di seguito riportiamo il messaggio inviato ad atleti, allenatori, funzionari e spettatori che entrano a Yamaguchi per la Kirara Cup di questo fine settimana:

“Ai partecipanti al torneo Kirara Cup 2020 e alle persone collegate. Al fine di prevenire la diffusione dell’influenza e di nuovi tipi di polmonite, si prega di comunicare questo messaggio a tutti gli affiliati alla Kirara Cup 2020.

Dal momento che molte persone si riuniranno, se si hanno sintomi di raffreddore, si prega di fare attenzione a non infettare nessuno.

Se i sintomi sono gravi, vi preghiamo di astenervi dal partecipare o dal guardare il torneo.

Si prega di indossare una maschera

Disinfettate e lavate accuratamente le mani.

Quando si entra nel locale, usare il sapone per le mani per la prevenzione e lavatevi le mani con una soluzione disinfettante.

Grazie per la vostra collaborazione in modo che questo torneo possa essere gestito in modo sicuro”.

