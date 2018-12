Katie Ledecky contre Simone Manuel sur 200 mètres

Championnats d’hiver des Etats-Unis 2018

28 novembre au 1 décembre, 2018

Greensboro Aquatic Center, Greensboro, North Carolina

Séries à 15h ; /Finales à minuit HNEC

LCM (50m)

KATIE LEDECKY CONTRE SIMONE MANUEL SUR 200 METRES: « EN VOITURE, SIMONE ; C’EST MOI QUI CONDUIS, CEST TOI QUI KLAXONNES »

Samedi 1er décembre 2018

LA CHAMPIONNE OLYMPIQUE DU 100 METRES N’A RIEN PU FAIRE CONTRE MADEMOISELLE CASSE-TOUT

Simone MANUEL ayant gagné haut la main le 50 mètres de ce championnat d’hiver des Etats-Unis, en 24s39, malgré un départ raté qui la contraignit à cravacher pendant vingt-cinq mètres pour rattraper des copines qui ne l’attendaient pas, je me demandais si, sur 200 mètres, elle ne pourrait pas tenter quelque chose contre Katie LEDECKY. Cette dernière, tout en disposant d’une marge considérable sur ses adversaires en demi-fond, paraissait un petit peu moins exceptionnelle que lorsqu’elle décide de faire des étincelles. Et sur 200, sa supériorité est moins écrasante. Aux mondiaux de Budapest, elle finit 2e ex-aequo avec MCKEON derrière PELLEGRINI.

Mais MANUEL ne fut pas de taille et ne tenta rien. LEDECKY prit du champ, et Simone parut calquer sa course sur Gaby DELOOF. La championne olympique virait en 27s46, 56s29, 1’25s55 et acheva son parcours en 1’55s32. MANUEL finissait avec un retard de 2s60, ce qui n’est pas rien. En fait, c’est sur 100 mètres que leur rencontre peut faire des étincelles, et là, MANUEL, championne olympique et du monde, sera très difficile à devancer.

La Canadienne Kylie MASSE fut l’autre vedette de la journée, qui triompha nettement sur 100 mètres dos, distance franchie nettement sous la minute et avec une demi longueur sur Phoebe BACON. En 59s27, MASSE restait cependant à distance de son meilleur temps de la saison, 58s29.

MESSIEURS

200 libre : 1. Jacob PEBLEY, 1’49s33.

100 dos : 1. Christopher REID, Afrique du Sud, 53s95 (en série, 53s92); 2. Jacob PEBLEY, 53s99; 3. Markus THORMEYER, Canada, 54s09; 4. Mark NIKOLAIEV, Russie, 54s12. En série, Lucas KALISZAK, 54s65.

100 brasse : 1. Nic FINK, 1’0s18; 2. Kevin CORDES, 1’0s22

100 papillon : 1. Giles SMITH, 52s94.

400 4 nages : 1. Jay LITHERLAND, 4’20s15.

DAMES

200 libre : 1. Katie LEDECKY, 1’55s32; 2. Simone MANUEL, 1’57s92 ; 2. Hali FLICKINGER, 1’59s34 (en séries, 1’59s28) .

100 dos : 1. Kylie MASSE, Canada, 59s27 ; 2.Phoebe BACON, 1’0s02; 3. Ali DE LOOF, 1’0s53. En série, Bridgette ALEXANDER, 1’1s32.

100 brasse : 1. Micah SUMRALL, 1’7s51.

100 papillon : 1. Amanda KENDALL, 57s80 ; 2. Olivia BRAY, 58s55.

400 4 nages : 1. Madisyn COX, 4’38s52 ; 2. Emma WEYANT, 4’41s20 ; 3. Hali FLICKINGER, 4’41s24.