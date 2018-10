2018 Youth Olympic Games: Russen führen im Medaillenspiegel

James Sutherland ist Autor des englischsprachigen Beitrages

2018 YOUTH OLYMPIC GAMES – Jugend-Olympia

6. bis 18.10.2018

Schwimmen: 7. bis 12.10.

Buenos Aires, Argentinien

Team D Homepage

Programm/Ergebnisse

Live Stream, Channel 3

Zeitverschiebung: 5 Stunden früher als Berlin, Finalläufe um 18.00 Uhr Ortszeit, 23.00 Uhr in Deutschland

Bei den diesjährigen Europameisterschaften (50 m Bahn) konnte Kliment Kolesnikov sechs Medaillen gewinnen, darunter Gold über die 50 m und 100 m Rücken. Auch bei den Olympischen Spielen der Jugend ist er der Favorit über diese Strecken. Der 18-Jährige, der im Juli erst volljährig wurde, konnte am zweiten Finalabend die 100 m Rücken in 53,26 Sekunden für sich entscheiden, vor Daniel Martin (ROU, 53,59) und dem Italiener Thomas Ceccon in 53,65 Sekunden. Kolesnikov hält den Juniorenweltrekord in 52,97 Sekunden.

Die Ungarin Blanka Berecz konnte die 200 m Schmetterling in 2:10,37 Minuten gewinnen. Ihr Teamkamerad Kristof Milak machte eine weitere Goldmedaille über 200 m Freistil in 1:47,73 klar. Hinter ihm belegten Robin Hanson aus Schweden in 1:48,14 und Denis Loktev (ISR, 1:48,53) die weiteren Podiumsplätze.

Nach Ruta Meilutyte, die vor 4 Jahren Gold über 50 m Brust in Nanjing gewinnen konnte, war es wieder eine junge Dame aus Litauen, die Gold holte: Agnė Šeleikaitė siegte in 31.37. Chelsea Hodges, aus Australien gewann Silber in 31.42 vor Tina Celik, SLO, in 31.75.

Ganz entgegen der sonstigen Dominanz der USA, sieht es im Medaillenspiegel bei den YOG doch sehr dürftig für die Superschwimmnation aus, über die 100 m Rücken gewann Rhyan White Bronze in 1:00,60 Minuten hinter Daria Vaskina, RUS, in 1:00.45 und Kaylee McKeown, AUS, in 1:00.58.

Nach Bronze über 100 m Rücken konnte Thomas Ceccon Silber über 200 m Lagen für Italien holen. Es siegte Tomoe Hvas, NOR, in 1:59.58. Die Bronzemedaille wurde Finlay Knox,(CAN, 2:01.91) überreicht.

Die 4 x 100 m Lagenstaffel der Damen gewann China vor Australien und Russland.

