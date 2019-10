ISL: Minna Atherton le quita a Hosszu el récord mundial de 100 espalda

Menos de una hora después de batir el récord de Australia, Oceanía y la Commonwealth, Minna Atherton, de 19 años, batía el récord mundial de 100 espalda en piscina corta. La adolescente australiana se ha convertido en la primera mujer de la historia en romper la barrera de los 55 segundos, al ganar con un tiempo de 54.89, borrando de la tabla de récords el anterior 55.03 que tenía Katinka Hosszu desde 2014.

Atherton ha batido el récord en la final de 100 espalda de la 4ª etapa de la nueva International Swimming League (ISL), celebrada en Budapest. En la última semana, la nueva plusmarquista mundial ha nadado 4 veces el 100 espalda, bajando su marca cada vez que se tiraba a la piscina. El fin de semana pasado en Lewisville (Texas), Atherton nadó en 55.42. Hoy ha marcado 55.12 en el relevo de estilos femenino, para una hora después volver a rebajar su marca en la prueba individual.

Atherton ha sido una pieza clave del éxito de su equipo en la ISL, el London Roar. El día anterior, batió el récord de Oceanía y la Commonwealth en 200 espalda con 1:59.48, convirtiéndose en la 3ª nadadora más rápida de la historia. Además, hizo lo mismo en 50 espalda, ganando la prueba y batiendo los récords de Oceanía y la Commonwealth con 25.81.

Este es el primer récord mundial que se batía en la ISL, El récord será oficialmente ratificado por la FINA, al haber sido batido en una de las 5 últimas etapas de la liga.

Atherton se proclamó campeona mundial junior en 2015, cuando ganó el 100 y 200 espalda en el mundial junior con tan solo 15 años. Este año 2019, la australiana de 19 años, ha alcanzado su mejor nivel al llevarse la medalla de plata en 100 espalda en el Mundial de Gwangju.

A continuación pueden ver el vídeo del récord:

Unbelievable! 👏🎉

It's an unforgettable moment as @MinnaAtherton sets the first World Record in ISL history, clocking an astonishing 54.89 in the 100m backstroke to become the first woman to go under 55 seconds!

🌎🏊‍♀️#ISL2019 #AquaPower pic.twitter.com/jduSEksTmw

— International Swimming League (@iswimleague) October 27, 2019