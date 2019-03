Instancabile Quadarella: Nuota 800 E 1500 Metri in Una Sola Gara

TROFEO CITTA’ DI MILANO 2019

Simona Quadarella negli ultimi due anni ha scalato le classifiche del mezzo fondo europeo e mondiale.

Dopo la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest 2017, ha vissuto una stagione che l’ha condotta fino al triplo titolo europeo, quest’estate a Glasgow. Un tris di medaglie d’oro, nei 400/800/1500 metri stile libero femminili.

Con l’introduzione della distanza più lunga del nuoto in vasca alle prossime Olimpiadi anche per la categoria femminile, l’atleta romana ha voluto testare la sua forma fisica ieri sera durante il Trofeo Città di Milano.

800 metri stile libero femminili

Agli 800 metri Simona Quadarella tocca per prima la piastra fermando il crono a 8:35.10.

La sua gara però non si ferma. Continua a nuotare fino ai 1500 metri, con un crono sulla distanza più lunga di 16:06.91.

Sotto l’occhio vigile del suo allenatore, Christian Minotti, la campionessa europea ha dunque testato per la prima volta in questa stagione i 1500 metri in vasca lunga.

Al termine della gara ha dichiarato (fonte Federnuoto):

“Alla fine non ne avevo più ma era necessario fare questo test anche nella distanza più lunga. Sono soddisfatta delle sensazioni in acqua. Mi aspetta una stagione importante ma per scaramanzia preferisco non dire nulla sulle aspettative e sugli obiettivi”.

Per scaramanzia Simona non ha voluto esprimersi sugli obiettivi di quest’anno, ma a Luglio la sfida mondiale del mezzofondo femminile si giocherà a Gwangju.

Oltre l’americana Katie Ledecky, che guida incontrastata la classifica mondiale negli 800 metri, il panorama mondiale offre atlete molto pericolose per l’azzurra

Con la prestazione negli 800 metri siglata ieri pomeriggio, Simona Quadarella si posiziona al nono posto nel ranking mondiale stagionale.

La situazione nella gara dei 1500 metri stile libero femminili vede invece Simona Quadarella seconda al mondo. Svetta l’americana Ledecky con il tempo di 15:45.59 realizzato alla tappa di Knoxville della Try Pro Swim Series

La stagione però è appena iniziata e tra un mese esatto ci sarà il primo appuntamento con la qualificazione mondiale, i Campionati Assoluti di Riccione.