Ikee Rikako Anticipa Il Ritorno Alle Gare: Sul Blocco A Fine Agosto

Come abbiamo riferito la scorsa settimana, la campionessa giapponese Rikako Ikee, aveva progettato di cambiare i piani per il suo ritorno alle competizioni a causa di nuove norme introdotte dalla Federazione Giapponese per la partecipazione alla gare. Inizialmente il suo probabile ritorno era stato ipotizzato per l’incontro tra la Nihon University e la Chuo University alla fine di questo mese.

Ora viene confermato che il suo ritorno alle gare avrà luogo il 29 Agosto, al Tokyo Metro Special Tournament

L’incontro è organizzato dalla Tokyo Swimming Association. Lo scopo è dare ai nuotatori l’opportunità di gareggiare dopo tutti gli eventi cancellati a causa della pandemia di coronavirus. La medaglia d’oro multiolimpica Kosuke Kitajima, ora presidente della Tokyo Swimming Association, ha dichiarato:

“Voglio che i bambini e gli anziani abbiano la tranquillità di avere delle linee guida adeguate. Ci sarà controllo per tutelare la salute e la sicurezza dell’ambiente durante l’incontro.

Ikee aveva riferito che il suo obiettivo era il Campionato Intercollegiale Giapponese. In occasione dell’evento annuale previsto per ottobre, avrebbe fatto il suo ritorno sul blocco di partenza. Tuttavia, la Federazione Giapponese di Nuoto (JASF) nel suo ultimo consiglio di amministrazione ha deciso nuove regole per l’incontro. Saranno infatti invitati a partecipare i 32 (con un massimo di 40) atleti che avranno realizzato i tempi più veloci. Come forbice temporale verranno presi in considerazione i tempi registrati a partire dal mese di Aprile 2020.

L’ultima gara di Ikee è stata la Yowa Sprint nel gennaio del 2019, quasi 19 mesi fa.

Qualsiasi risultato sarebbe un risultato stimolante per Ikee. La giovane campionessa sta ora intensificando i suoi allenamenti, sia in acqua che a secco.