Kosuke Kitajima Nominato Presidente Della Tokyo Swimming Association

Kosuke Kitajima, icona del nuoto giapponese, è stato nominato presidente della Tokyo Swimming Association (TSA).

La TSA è un’organizzazione rappresentativa con giurisdizione sugli sport del nuoto nell’area metropolitana di Tokyo. Attraverso il suo sito web, la TSA mira a promuovere e incoraggiare lo sviluppo degli sport acquatici.

Kitajima è vicepresidente della TSA dal 2018. Il mandato del presidente in carica Koji Ueno, è in scadenza. Di questo nuovo ruolo, Kitajima ha dichiarato:

“Sono onorato come presidente della Tokyo Swimming Association, che ha una lunga storia e un glorioso curriculum. Allo stesso tempo, vorrei creare una visione riveduta dello sport in una nuova era. Faremo del nostro meglio per far sì che molte persone si divertano a nuotare. E’ uno sport che dura tutta la vita, per non parlare dello sviluppo come competizione. Apprezziamo il vostro sostegno e la vostra collaborazione”.