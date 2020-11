González Piñero sigue batiendo récords: “Quiero hacer la marca para los Juegos” El nadador argentino que acaba de cumplir los 18 años batió en Dubai otro récord nacional absoluto en los 400 combinado y sueña con llegar a Tokio

Winter Juniors Qualifier Emily Ally (2021) Commits to Pitt Greensboro Community YMCA’s Emily Ally has made a verbal commitment to swim at the University of Pittsburgh beginning in the fall of 2021.

Y Nats A-Finalist Quinton Cynor Commits to Cincinnati for 2021-22 Summer Juniors qualifier Quinton Cynor has committed to the University of Cincinnati for 2021-22.

Cate Campbell Snags 50 Free Victory To Close Out Aussie Virtuals In a stacked women’s 50m free final down under, Olympian Cate Campbell roared to the wall first, touching in a mark of 23.68.