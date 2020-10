Giovani Talenti: Bolognani Riprende Dalla Puglia L’Attività Di Scouting

Walter Bolognani, direttore tecnico delle squadre nazionali giovanili, ha ripreso la sua attività di scouting di giovani talenti.

Dopo essere stato a Roma, dove ha incontrato Federico Burdisso e Lorenzo Galossi, Bolognani si è fermato due giorni in Puglia. Regione florida per quanto riguarda le giovani promesse del nuoto. Oltre alla vice campionessa mondiale dei 50 metri rana femminili Benedetta Pilato, si allenano in Puglia, loro terra natale, Erika Gaetani, Chiara Tarantino ed il giovanissimo Luca Serio.

Walter Bolognani si è soffermato a Casarano, dove si allenano alcuni atleti della società Gestisport.

Della sua visita il CT ha detto (fonte Federnuoto)

“Sono felice di potermi rimuovere dopo tanto tempo. La scorsa settimana ho visto a Roma Federico Burdisso e Lorenzo Galossi che ho trovato molto carichi. Mi sono soffermato con il loro allenatore Simone Palombi.”

Bolognani ha poi dichiarato di voler effettuare altri due monitoraggi in Lombardia e in Veneto. In questo periodo, non verranno organizzati collegiali di allenamento in applicazione dei protocolli di contenimento del contagio da coronavirus.

“Mi auguro che in primavera, con il ritorno dei Criteria, si possa tornare alla normalità e riprendere anche l’attività internazionale” .

Secondo quanto previsto dal Calendario della stagione agonistica, i Criteria Nazionali Giovanili si svolgeranno a Riccione dal 9 al 14 Aprile 2020.