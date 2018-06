Finis Set Of The Week: Breath Control Karne Ka Workout

Set Of The Week Is Courtesy Of FINIS , A SwimSwam Partner.

Niche Diye Gaye Sets Ko 20-30 Sec Ke Rest Ke Sath Karna Hai.

12 X 75s

First 25 Moderate Pace Ke Sath And Jitni Breath Lena Swimmers Ko Theek Lge Utni Breath Ke Sath Ye Set Kar Skta Hai.

Second 25 Sprint Ko 3 Breaths Ke Sath Karna Hai

3rd 25 Single Breath Ke Sath Krna Hai.

***Iss Workout Ka Matlb Ye Bilkul Nahi Hai Ki Swimmers 25s Ko Bina Breath Liye Complete Kare And Ye Workout Wo Swimmers Na Kare Jisko Iss Type Ki Training Iske Phle Kabhi Nahi Di Gyi Hai|

Aur Awesome Workouts Ke Liye Visit Kariye Finis’ Training Tips & Workouts Page

Facebook Par Update Rhne Ke Liye Swimswam Hindi Ko Like Karna Na Bhule.

About FINIS, Inc.

John Mix Or Olympic Gold Medalist Swimmer Pablo Morales Ne Finsi Company Ki Shuruwat West California Me 1993 Me Kri Thi Or Jisme Har Trah Ke Coach Or Swimmers Ke Liye Inhone “Simplyfy Swimming” Mission Ki Starting Ki Or Har Baar Kuch Na Kuch Asa Products Late Rhe Jisse Swimmers Ko Help Milti Rhe. Aur Aaj Finis Pure World Ka No.1 Brand Ban Chuka Hai Jo 80 Country Me Faila Hua Hai Aur Aaj Bhi Finis Ki Team Swimmers Ke Liye Behtar Krne Me Lgi Hui Hai.

Set of the Week is courtesy of FINIS, Inc., a SwimSwam partner.

Indian Swimming or International Swimming Ke News Janne Ke Liye Facebook Par Swimswam Hindi Ko Like Karna Na Bhule:- SwimSwamhindi

Join Us:-

Rules:-