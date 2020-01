FINA Swim Series: Kamminga Abbassa Il Record Olandese Nei 100 Rana

La FINA Champions Swim Series ha concluso la prima tappa a Shenzen, Cina.

Tra le prestazioni rilevanti, sicuramente merita approfondimento quella dell’olandese Arno Kamminga nei 100 metri rana maschili

100 METRI RANA UOMINI

Il ventiquattrenne olandese Arno Kamminga, continua a sorprendere nel suo periodo di gran forma.

Questa sera nel primo giorno della FINA Champions Series 2020 a Shenzhen, Kamminga ha vinto la gara in 58.61. Il tempo batte il suo stesso record olandese di 58,65 che ha nuotato il 14 dicembre alla Amsterdam Swim Cup.

Comparative Splits:

2019 FINA WORLD CUP 2019 SWIM CUP AMSTERDAM 2020 FINA CHAMPIONS SERIES 50m 27.61 27.77 28.07 100m 31.37 30.88 30.54 Tempo 58.98 58.65 58.61

Il cinese Yan Zibei è passato in testa ai primi 50 metri con il tempo di 27,54, mentre Kamminga era in ritardo di mezzo secondo con 28.07. Nella vasca di chiusura, tuttavia, Arno Kamminga ha nuotato un 30.54 che lo ha portato in testa per chiudere per primo la gara e stabilire il nuovo Record nazionale.

Ora Kamminga si trova alla sesta posizione nella classifica all time della distanza, superando proprio il cinese Yan Zibei

Top Ten all time performers 100 metri rana uomini

Adam Peaty, Great Britain – 56.88 Ilya Shymanovich, Belarus – 58.29 Cameron van der Burgh, South Africa – 58.46 James Wilby, Great Britain, 58.46 Brenton Rickard, Australia – 58.58 Arno Kamminga, Netherlands – 58.61 Yan Zibei, China – 58.63 (TIE) Hugues Duboscq, France/Kevin Cordes, USA – 58.64 Igor Borysik, Ukraine – 58.67

Kamminga è il Campione Europeo in carica in vasca corta dei 100 e 200 metri rana. A Giugno 2018 il suo personale (nonché record olandese) era di 59,50.

Da allora Kamminga ha avuto un’ascesa incredibile, fino al 58.61 di questo pomeriggio.

Attualmente detiene il record olandese in tutte e tre le distanze della rana, sia in vasca lunga che in corta.