FINA Championsserie: 2 Millionen USD für die Schwimmstars

Ungefähr 2 Millionen US Dollar werden bei den zwei Stopps der Champions Tour 2020 ausgeschüttet. An insgesamt 4 Wettkampftagen treten die Top Stars der Schwimmwelt wie Katinka Hosszu, Vladimir Morozov, Daiya Seto, Ranomi Kromowidjojo, Michael Andrew an.Der 1. Wettkampf fand am 14. und 15. Janura in Shenzen in China statt, an diesem Wochenende starten die Stars in Peking.

In jedem Einzelrennen werden 29.000 USD vergeben, in den Staffeln sind es insgesamt 42.000 USD. Der Bonus für einen Weltrekord beträgt 20.000 USD.Heute geht es in die letzte Runde in Peking.Preisgelder:

2020 FINA Champions Series Prize Money – 28 Einzelrennen, pro Rennen:

1 – $10,000

2 – $8,000

3 – $6,000

4 – $5,000

Weltrekordbonus – $20,000

2020 FINA Champions Series Prize Money – 2 Staffeln:

1 – $16,000

2 – $12,000

3 – $8,000

4 – $6,000

Im Jahr 2019 verdiente Sarah Sjöström 148.00 USD, bei den Männer kam Michael Andrew immerhin noch auf 103.500 USD. Die Schwimmer erhalten aber zusätzlich Vergütungen für die Teilnahme an Pressekonferenzen und Reisegeld. 2019 nahmen Franziska Hentke und Philip Heintz an der Veranstaltung in Budapest teil.

2019 Series Prize Money Table – Overall (3 meets)