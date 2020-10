Fairweather E Jeffcoat Chiudono Con Record I Campionati Nuova Zelanda

CAMPIONATI VASCA CORTA NUOVA ZELANDA

Erika Fairweather e Andrew Jeffcoat chiudono in bellezza i Campionati nazionali in vasca corta.

Il ventunenne Andrew Jeffcoat ha messo a segno la tripletta di ori nelle gare a dorso, siglando un nuovo record nazionale nella distanza più lunga.

Il nuotatore di Pukekohe ha nuotato il suo personal best chiudendo con un vantaggio di oltre tre secondi e toccando la piastra in 1:51.91. Andrew Jeffcoat ha abbassato di quasi un secondo il primato precedente che era stato fissato in 1:52.87 da Matthew Stanley nel 2014. Il precedente primato personale di Jeffcoat risale invece ad Ottobre 2019 ed era di 1:54.32.

FAIRWEATHER RECORD NEGLI 800 STILE

Durante l’ultimo giorno Erika Fairweather è tornata in gara siglando un altro personal best ed un altro record di categoria. Dopo il record nei 200 metri stile libero femminili, fa suo anche quello degli 800 metri.

Con il tempo di 8:25.61, la 16enne ha letteralmente polverizzato un record che rimaneva imbattuto dal lontano 1993. Il primato nazionale precedente era di 8:37.20 ed era stato stabilito da Anna Wilson.

Per fare un confronto, la storica medaglia olimpica neozelandese Lauren Boyle a 17 anni aveva un personal best su questa distanza di 8:42.18. Precisiamo che attualmente non vi sono altri riferimenti sui tempi nuotati dalla Boyle prime dei 17 anni.

Di seguito vi riportiamo tutti i passaggi di Erika Fairweather nei suoi 800 da record: